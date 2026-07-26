Een duo met Wesley Hoedt? Union SG kan verdediger naar Saudi-Arabië zien vertrekken

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Een duo met Wesley Hoedt? Union SG kan verdediger naar Saudi-Arabië zien vertrekken
Foto: © photonews
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Union SG bereidt zich voor op zijn tweede seizoen onder David Hubert. Aan uitgaande kant wordt nog beweging verwacht. Vooral een transfer van Mamadou Barry naar Saoedi-Arabië lijkt steeds concreter te worden.

Ondanks de drukke kalender die Union opnieuw te wachten staat, mogen verschillende spelers uitkijken naar een nieuwe club. Dat geldt onder meer voor Marc Giger en Mamadou Barry. Giger kreeg aan het begin van de periode onder David Hubert nog speelminuten, maar komt intussen niet meer voor in zijn plannen.

Barry liet op zijn beurt enkele goede dingen zien, maar slaagde er nog niet in om echt door te breken. Hij kwam twee keer in actie in de beker en twee keer in de competitie. Mogelijk zet hij zijn loopbaan voort in Saoedi-Arabië. Volgens Sacha Tavolieri dringt Al-Shabab aan op zijn komst. De onderhandelingen tussen de club en de speler zouden al behoorlijk vergevorderd zijn.

Union kan investering mogelijk recupereren

Tegelijk onderhandelt Al-Shabab ook met Union. Ondanks de 2,55 miljoen euro die de Brusselaars anderhalf jaar geleden voor Mamadou Barry betaalden en het feit dat de Senegalese verdediger nog drie jaar onder contract ligt, behoort een definitieve transfer tot de mogelijkheden.

Bij Al-Shabab zou Barry centraal achterin een duo kunnen vormen met Wesley Hoedt. De voormalige verdediger van Anderlecht verruilde Watford in augustus 2024 voor de Saudi Pro League.

Barry zou er ook de kleedkamer delen met Yannick Carrasco. De Rode Duivel is nog altijd aanvoerder van de ploeg, ondanks de vertreksgeruchten die de voorbije maanden rond hem opdoken.

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