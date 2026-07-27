Transfergoeroes vliegen elkaar openlijk in de haren: Fabrizio Romano en Florian Plettenberg sparen elkaar niet

Het is zelden dat twee van de grootste transferjournalisten ter wereld elkaar publiekelijk aanvallen, maar precies dat gebeurde zaterdag op sociale media. Fabrizio Romano en Florian Plettenberg gingen frontaal in de aanval, met beschuldigingen over fake news en het kopiëren van nieuws.

De ruzie ontstond rond de transfersoap van Yan Diomande. Plettenberg, journalist van Sky Duitsland, zette vraagtekens bij Romano's bekende "Here We Go", waarmee de Italiaan doorgaans aangeeft dat een transfer zo goed als rond is.

"Als er al een volledig akkoord was tussen RB Leipzig en Real Madrid, dan zou het toch mogelijk moeten zijn om ook de exacte transfersom te melden?", schreef Plettenberg, zonder Romano expliciet te noemen.

Dat schoot duidelijk in het verkeerde keelgat bij de Italiaan. Romano haalde meteen hard uit en verwees naar eerdere berichtgeving van Sky Duitsland over vermeende interesse van Manchester City.

"Maak je geen zorgen, Diomande gaat naar Real Madrid, net zoals Klopp naar Duitsland ging. Vraag liever eens naar het fake news van gisteren over Manchester City dat 100 miljoen euro zou bieden, terwijl zij al dagen uit de race waren. Controleer eerst je eigen nieuws voor je over mij praat", reageerde Romano.

Plettenberg slaat keihard terug

Daar bleef het niet bij. Plettenberg kwam enkele uren later met een opvallend scherpe reactie en beschuldigde Romano ervan de grens te hebben overschreden.





Volgens de Duitser heeft Sky Duitsland nooit gemeld dat Manchester City daadwerkelijk een bod van 100 miljoen euro had uitgebracht. Vervolgens haalde hij ook uit naar Romano's "Here We Go" rond Jürgen Klopp als nieuwe bondscoach van Duitsland.

Plettenberg stelde dat de Duitse voetbalbond Klopp toen al officieel had aangekondigd, waardoor Romano volgens hem niets exclusiefs meer bracht. "Iedereen had dat kunnen posten", schreef hij.

Daarnaast beschuldigde hij Romano ervan geregeld foutieve "Here We Go's" achteraf te verwijderen, wedstrijden al beslist te verklaren voor het laatste fluitsignaal om het algoritme te verslaan en regelmatig oorspronkelijke bronnen niet te vermelden.

Strijd om snelheid én geloofwaardigheid

De woordenwisseling legt een spanningsveld bloot dat al langer leeft binnen de transferjournalistiek. Door de enorme populariteit van sociale media is de concurrentie om als eerste transfernieuws te brengen groter dan ooit.

Romano bouwde de voorbije jaren een wereldwijd merk uit met zijn bekende "Here We Go"-stempel, terwijl Plettenberg zich de laatste seizoenen ontpopte tot een van de best geïnformeerde transferjournalisten in Duitsland. Vooral dossiers rond de Bundesliga, Bayern München en RB Leipzig leveren hem geregeld exclusief nieuws op.

Het is bovendien niet de eerste keer dat Romano onder vuur komt te liggen. In het verleden kreeg de Italiaan al vaker kritiek van collega's omdat hij volgens hen te weinig bronvermelding zou geven of nieuws pas bevestigt nadat andere journalisten het al hebben gebracht. Romano zelf ontkent die beschuldigingen steevast en benadrukt dat hij zijn eigen netwerk van bronnen gebruikt.

Of de ruzie hiermee is afgelopen, valt nog af te wachten. Eén ding staat vast: de strijd om de transferprimeurs wordt tegenwoordig niet alleen uitgevochten tussen clubs, maar ook tussen de journalisten die er als eerste over willen berichten.