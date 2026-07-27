Liverpool, Bayern en Arsenal weten waar ze aan toe zijn: 120 miljoen voor absolute topper

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Liverpool, Bayern en Arsenal weten waar ze aan toe zijn: 120 miljoen voor absolute topper
Foto: © photonews
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Bradley Barcola zou deze zomer weleens een van de absolute topdossiers op de transfermarkt kunnen worden. Volgens L'Équipe heeft Paris Saint-Germain een duidelijke prijs bepaald voor de Franse international: wie de winger wil losweken uit Parijs, zal maar liefst 120 miljoen euro moeten betalen.

De 23-jarige Barcola ligt nog tot de zomer van 2028 onder contract, maar heeft de clubleiding laten weten dat hij voorlopig geen nieuwe verbintenis zal ondertekenen. Daarmee ontstaat een interessante situatie voor PSG, dat voor een belangrijke keuze staat.

Barcola wil niet langer luxe-invaller zijn

Hoewel de Parijzenaars de aanvaller een lucratieve contractverlenging aanboden, besloot Barcola die naast zich neer te leggen. Volgens L'Équipe ligt de reden niet bij het financiële plaatje, maar wel bij zijn sportieve perspectief. De Fransman ziet zichzelf niet langer in de rol van luxe-invaller, een positie die hij de voorbije maanden geregeld moest innemen.

Zo begon Barcola ook beide finales van de Champions League op de bank. Dat heeft zijn twijfels over zijn toekomst alleen maar versterkt. Ook bij de Franse nationale ploeg had hij het afgelopen WK geen basisplaats.

De beslissing om niet te verlengen heeft meteen de interesse van verschillende Europese topclubs aangewakkerd. Liverpool geldt momenteel als de meest concrete kandidaat om de vleugelaanvaller binnen te halen. Ook Arsenal en Bayern München volgen het dossier op de voet. Chelsea toonde eveneens belangstelling, maar zou inmiddels geen rol van betekenis meer spelen.

Gelinkt aan Diomandé

PSG is echter niet van plan om zijn goudhaantje goedkoop te laten vertrekken. Met een vraagprijs van 120 miljoen euro maakt de Franse kampioen duidelijk dat alleen een uitzonderlijk bod bespreekbaar is.

De situatie wordt bovendien beïnvloed door de rest van de transfermarkt. Zo kan de mogelijke overstap van RB Leipzig-aanvaller Yan Diomandé naar Real Madrid een domino-effect veroorzaken. Diomandé stond hoog op het verlanglijstje van PSG, maar als hij voor Madrid kiest, kan dat de Parijzenaars ertoe aanzetten om Barcola koste wat het kost aan boord te houden.

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