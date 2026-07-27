Infantino haalt ongezien hard uit: FIFA-baas viseert critici na storm van controverse

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft op opvallend scherpe wijze gereageerd op de groeiende kritiek op zijn leiderschap. Volgens een uitgebreid rapport van The Athletic gebruikte de Zwitser zijn Instagram-account om journalisten, critici en tegenstanders van de FIFA frontaal aan te vallen.

In een boodschap die uit vijftien slides bestond en ook via de officiële FIFA-kanalen werd verspreid, stelde Infantino dat zijn critici "haat verspreiden". Hij riep hen op om "te mediteren, te bidden of een voetbalwedstrijd te bekijken" in plaats van hun tijd te besteden aan het bekritiseren van FIFA.

Viering van de mensheid op zijn best

De FIFA-voorzitter omschreef het afgelopen WK als "een viering van de mensheid op zijn best" en wees erop dat miljarden mensen het toernooi volgden. Volgens hem verliep het wereldkampioenschap zonder noemenswaardige incidenten en konden supporters in alle veiligheid genieten van het voetbal.

Die uitspraken staan echter haaks op de vele controverses die het toernooi overschaduwden. The Athletic wijst onder meer op de problemen rond de Amerikaanse visumbeperkingen, waardoor supporters en officials uit verschillende landen moeilijk of zelfs niet naar het WK konden afreizen. Zo kreeg ook FIFA-scheidsrechter Omar Artan uit Somalië geen toestemming om de Verenigde Staten binnen te reizen.

Daarnaast loopt FIFA nog altijd onder vuur vanwege de opvallende beslissing om de schorsing van de Amerikaanse spits Folarin Balogun op te heffen, amper een dag voor de achtste finale tegen de Rode Duivels. Die beslissing leidde tot zware kritiek vanuit de Belgische voetbalbond, UEFA en verschillende Europese politici. Ook de Noorse voetbalbond kondigde aan een officiële klacht tegen FIFA in te dienen vanwege de vermeende politieke inmenging in het dossier.

Infantino negeerde de vele problemen tijdens het WK

Infantino ontkent dat er sprake was van politieke druk en verwees in zijn boodschap naar gelijkaardige disciplinaire beslissingen in nationale competities. Volgens hem zijn "discutabele scheidsrechterlijke en disciplinaire beslissingen" nu eenmaal eigen aan het voetbal.





Opvallend is dat de FIFA-voorzitter in zijn uitgebreide verklaring nauwelijks inging op andere pijnpunten van het WK. Zo maakte hij geen melding van de onderzoeken naar de ticketprijzen, de juridische procedures rond Iraanse supporters of de vier dodelijke slachtoffers die vielen tijdens de WK-vieringen in Mexico-Stad. Wel bedankte hij de organisatoren, veiligheidsdiensten en vrijwilligers voor een volgens hem "100 procent veilig" toernooi.

Dat Infantino zijn verdediging via sociale media voert, is opvallend. Tijdens het WK zelf gaf hij immers geen enkele persconferentie, noch bij de start noch na afloop van het toernooi. Zijn Instagram-boodschap lijkt dan ook een rechtstreeks antwoord op de aanhoudende kritiek die zowel hij als FIFA de voorbije weken kregen.