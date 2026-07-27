UPDATE: Pirlo out, ook Maldini dreigt op te stappen

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De soap rond de zoektocht naar een nieuwe Italiaanse bondscoach neemt almaar grotere proporties aan. Waar Andrea Pirlo enkele dagen geleden nog de topfavoriet leek om de nieuwe keuzeheer van de Squadra Azzurra te worden, is zijn aanstelling volgens Italiaanse media plots bijzonder onzeker.