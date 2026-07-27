UPDATE: Pirlo out, ook Maldini dreigt op te stappen
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De soap rond de zoektocht naar een nieuwe Italiaanse bondscoach neemt almaar grotere proporties aan. Waar Andrea Pirlo enkele dagen geleden nog de topfavoriet leek om de nieuwe keuzeheer van de Squadra Azzurra te worden, is zijn aanstelling volgens Italiaanse media plots bijzonder onzeker.
Pirlo wordt geen Italiaans bondscoach
De soap is intussen helemaal beslecht. Andrea Pirlo wordt dan toch niet de nieuwe bondscoach van Italië. Volgens verschillende Italiaanse media heeft bondsvoorzitter Giovanni Malagò beslist om de samenwerking definitief af te blazen en zullen de contracten niet worden ondertekend.
De doorslaggevende factor is de samenwerking van Pirlo met het Russische gokbedrijf Fonbet. Die commerciële overeenkomst bleek voor de Italiaanse voetbalbond uiteindelijk onverenigbaar met de functie van bondscoach. Na dagen van juridisch onderzoek en intern overleg besloot Malagò geen groen licht te geven voor de aanstelling, waardoor de zoektocht naar een nieuwe keuzeheer van de Squadra Azzurra opnieuw van nul kan beginnen.
De soap rond de zoektocht naar een nieuwe Italiaanse bondscoach neemt almaar grotere proporties aan. Waar Andrea Pirlo enkele dagen geleden nog de topfavoriet leek om de nieuwe keuzeheer van de Squadra Azzurra te worden, is zijn aanstelling volgens Italiaanse media plots bijzonder onzeker.
Dat meldt onder meer La Gazzetta dello Sport. De oorzaak ligt niet op sportief vlak, maar bij een controversieel sponsorschap. Pirlo is wereldwijd ambassadeur van het Russische gokbedrijf Fonbet, een samenwerking die in Italië bijzonder gevoelig ligt sinds de Russische invasie van Oekraïne.
Fonbetgate steeds moeilijker voor Pirlo
De Italiaanse voetbalbond (FIGC) onderzocht de voorbije dagen de contracten van de voormalige middenvelder en de eerste conclusies zouden de twijfels alleen maar hebben vergroot.
Aanvankelijk werd aangenomen dat Pirlo's samenwerking met Fonbet rechtstreeks verband hield met zijn huidige job als trainer van United FC Dubai. Uit het onderzoek zou echter zijn gebleken dat beide overeenkomsten volledig los van elkaar staan. Dat betekent dat Pirlo de sponsorovereenkomst op persoonlijke titel afsloot, iets wat zijn positie volgens de Italiaanse bond niet ten goede komt.
Voorzitter Giovanni Malagò zou daarom ernstig overwegen om alsnog af te zien van de aanstelling van Pirlo. Maandag wordt een definitieve beslissing verwacht, nadat alle juridische documenten nog een laatste keer zijn onderzocht. Die beslissing dreigt echter zware gevolgen te hebben binnen de Italiaanse voetbalbond.
Maldini voelt zich gepasseerd
Technisch directeur Paolo Maldini was namelijk de grote voorstander van Pirlo als nieuwe bondscoach. Samen met zijn adviseur Leonardo schoof hij de voormalige wereldkampioen naar voren als ideale kandidaat om Italië opnieuw op de rails te krijgen. Volgens La Gazzetta dello Sport voelt Maldini zich nu gepasseerd en zou hij zelfs bereid zijn om zijn functie neer te leggen als Pirlo definitief naast de job grijpt.
Dat zou een flinke klap betekenen voor de hervormingsplannen van de Italiaanse bond. Malagò had Maldini net aangesteld om een langetermijnproject uit te werken, met een duidelijke voetbalfilosofie die vanaf de jeugdopleiding moest doorstromen naar de nationale ploeg.
De bondsvoorzitter probeert daarom achter de schermen de plooien glad te strijken. Hij plant overleg met zowel Maldini als Leonardo in de hoop hen te overtuigen om aan boord te blijven, ook als Pirlo uiteindelijk niet wordt aangesteld.
Lukt dat niet, dan dreigt de crisis binnen de Italiaanse voetbalbond nog veel groter te worden. Niet alleen zou Italië op zoek moeten naar een nieuwe bondscoach, maar mogelijk ook naar een nieuwe technisch directeur. Een scenario dat enkele dagen geleden nog ondenkbaar leek, komt plots akelig dichtbij.
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