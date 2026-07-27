📷 Niet alleen Defour: De Bruyne krijgt opvallend gezelschap van Rode Duivel in Zuid-Frankrijk

Kevin De Bruyne geniet momenteel van een welverdiende vakantie in Zuid-Frankrijk. De Rode Duivel deelde op Instagram beelden van zijn verblijf daar, maar vooral één detail trok de aandacht: hij vertoeft niet alleen met zijn vaste vakantiepartner Steven Defour, maar ook met Charles De Ketelaere.

Dat De Bruyne en Defour samen op vakantie gaan, is geen verrassing. De twee kennen elkaar al jarenlang en zijn ook goede vrienden geworden. Ze trekken wel vaker samen op vakantie, maar deze keer is er dus nog een opvallende naam bijgekomen.

Nieuwe vakantiecompagnon

De aanwezigheid van De Ketelaere zorgt voor extra aandacht. De twee Belgische internationals stonden recent nog samen op het veld tijdens het WK. Zowel sportief als naast het veld lijkt er dus een goede band te ontstaan tussen de twee.

Ook hun partners lijken het goed met elkaar te kunnen vinden. Jozefien Van de Velde, de partner van De Bruyne, en Michele Lacroix, de vriendin van De Ketelaere, zouden intussen ook een vriendschap hebben opgebouwd.

Op het WK hadden beide spelers nog hun momenten. De Ketelaere kwam vijf keer in actie en was met drie doelpunten en één assist één van de opvallendste Belgen op het toernooi. Hij was bovendien de enige Rode Duivel die erin slaagde te scoren tegen uiteindelijke wereldkampioen Spanje.



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De Bruyne speelde eveneens vijf wedstrijden op het WK en vond één keer de weg naar het doel. Na een intensieve periode met de nationale ploeg genieten beide spelers nu van rust, vooraleer ze zich opnieuw moeten focussen op het nieuwe seizoen bij hun clubs.