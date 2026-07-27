📷 Niet alleen Defour: De Bruyne krijgt opvallend gezelschap van Rode Duivel in Zuid-Frankrijk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
📷 Niet alleen Defour: De Bruyne krijgt opvallend gezelschap van Rode Duivel in Zuid-Frankrijk
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Kevin De Bruyne geniet momenteel van een welverdiende vakantie in Zuid-Frankrijk. De Rode Duivel deelde op Instagram beelden van zijn verblijf daar, maar vooral één detail trok de aandacht: hij vertoeft niet alleen met zijn vaste vakantiepartner Steven Defour, maar ook met Charles De Ketelaere.

Dat De Bruyne en Defour samen op vakantie gaan, is geen verrassing. De twee kennen elkaar al jarenlang en zijn ook goede vrienden geworden. Ze trekken wel vaker samen op vakantie, maar deze keer is er dus nog een opvallende naam bijgekomen.

Nieuwe vakantiecompagnon

De aanwezigheid van De Ketelaere zorgt voor extra aandacht. De twee Belgische internationals stonden recent nog samen op het veld tijdens het WK. Zowel sportief als naast het veld lijkt er dus een goede band te ontstaan tussen de twee.

Ook hun partners lijken het goed met elkaar te kunnen vinden. Jozefien Van de Velde, de partner van De Bruyne, en Michele Lacroix, de vriendin van De Ketelaere, zouden intussen ook een vriendschap hebben opgebouwd.

Op het WK hadden beide spelers nog hun momenten. De Ketelaere kwam vijf keer in actie en was met drie doelpunten en één assist één van de opvallendste Belgen op het toernooi. Hij was bovendien de enige Rode Duivel die erin slaagde te scoren tegen uiteindelijke wereldkampioen Spanje.

Lees ook... Kevin De Bruyne geeft krachtig signaal aan Napoli: King Kev onderbreekt zijn vakantie

De Bruyne speelde eveneens vijf wedstrijden op het WK en vond één keer de weg naar het doel. Na een intensieve periode met de nationale ploeg genieten beide spelers nu van rust, vooraleer ze zich opnieuw moeten focussen op het nieuwe seizoen bij hun clubs.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Atalanta
Napoli
Kevin De Bruyne
Charles De Ketelaere

Meer nieuws

Anderlecht wil kern verder afslanken en voor één overbodige speler is er al concrete interesse

Anderlecht wil kern verder afslanken en voor één overbodige speler is er al concrete interesse

07:30
Niet alleen de nederlaag tegen Juventus: dit viel Euvrard nog op bij Standard

Niet alleen de nederlaag tegen Juventus: dit viel Euvrard nog op bij Standard

06:30
Kevin De Bruyne geeft krachtig signaal aan Napoli: King Kev onderbreekt zijn vakantie

Kevin De Bruyne geeft krachtig signaal aan Napoli: King Kev onderbreekt zijn vakantie

14:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/07: Vazquez - Barry - Takaoka - ter Stegen

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/07: Vazquez - Barry - Takaoka - ter Stegen

23:00
Wat doet Anderlecht? Vazquez weet wat hij wil, maar transfer blijft moeilijk

Wat doet Anderlecht? Vazquez weet wat hij wil, maar transfer blijft moeilijk

23:00
Speler weet wat hij wil: Zulte Waregem aast op Engelse flankaanvaller met opvallend parcours

Speler weet wat hij wil: Zulte Waregem aast op Engelse flankaanvaller met opvallend parcours

22:30
Nicky Hayen kan opnieuw niet winnen met Burnley: dit heeft hij erover te zeggen

Nicky Hayen kan opnieuw niet winnen met Burnley: dit heeft hij erover te zeggen

22:06
KRC Genk laat verdediger gratis vertrekken, maar kan later nog profiteren

KRC Genk laat verdediger gratis vertrekken, maar kan later nog profiteren

21:36
Bob Peeters in de wolken: SK Beveren strikt flankverdediger met Arsenal-verleden

Bob Peeters in de wolken: SK Beveren strikt flankverdediger met Arsenal-verleden

21:00
2
OFFICIEEL: Lommel ziet promotieheld naar Eredivisie vertrekken

OFFICIEEL: Lommel ziet promotieheld naar Eredivisie vertrekken

20:30
Zware domper voor Club Brugge: seizoensstart én transferplannen geraakt

Zware domper voor Club Brugge: seizoensstart én transferplannen geraakt

20:00
4
Twee keer de Europa League gewonnen, nu wil Antwerp hem binnenhalen

Twee keer de Europa League gewonnen, nu wil Antwerp hem binnenhalen

19:20
Een duo met Wesley Hoedt? Union SG kan verdediger naar Saudi-Arabië zien vertrekken

Een duo met Wesley Hoedt? Union SG kan verdediger naar Saudi-Arabië zien vertrekken

18:50
Plotse carrièrestop: ex-beul van Standard stopt met voetbal om groenteteler te worden

Plotse carrièrestop: ex-beul van Standard stopt met voetbal om groenteteler te worden

17:30
Beerschot-coach Mo Messoudi maakt de balans op van zijn team en over testspeler

Beerschot-coach Mo Messoudi maakt de balans op van zijn team en over testspeler

17:00
Nieuwe wending in dossier Standard-Charleroi: openbaar aanklager eist veel zwaardere sancties

Nieuwe wending in dossier Standard-Charleroi: openbaar aanklager eist veel zwaardere sancties

16:30
3
"De trainer was geen fan van mijn speelstijl" - Ex-Standard-speler neemt geen blad voor de mond

"De trainer was geen fan van mijn speelstijl" - Ex-Standard-speler neemt geen blad voor de mond

16:00
2
Het einde van de soap rond Karetsas? Ontknoping nadert

Het einde van de soap rond Karetsas? Ontknoping nadert

15:00
Alleen Argentinië deed 'beter': het zorgwekkende cijfer van de Rode Duivels op het WK

Alleen Argentinië deed 'beter': het zorgwekkende cijfer van de Rode Duivels op het WK

14:30
5
Peer Koopmeiners wil naar Club Brugge, maar weigert één belangrijke grens over te gaan

Peer Koopmeiners wil naar Club Brugge, maar weigert één belangrijke grens over te gaan

13:30
10
Italië twijfelt plots aan Andrea Pirlo: Russische connectie zet aanstelling als bondscoach op losse schroeven

Italië twijfelt plots aan Andrea Pirlo: Russische connectie zet aanstelling als bondscoach op losse schroeven

12:46
3
🎥 Vrouwelijke ref loopt hersenschudding op na klap in oefenwedstrijd

🎥 Vrouwelijke ref loopt hersenschudding op na klap in oefenwedstrijd

12:30
Stijn Stijnen gaat er een 19-jarige Japanner van Southampton bijkrijgen

Stijn Stijnen gaat er een 19-jarige Japanner van Southampton bijkrijgen

12:00
1
Gianni Infantino zorgt weer voor controverse na gelekte brief aan Argentinië

Gianni Infantino zorgt weer voor controverse na gelekte brief aan Argentinië

11:30
6
Thibaut Courtois geeft mening over Van Bommel als bondscoach en... over zijn situatie bij Rode Duivels

Thibaut Courtois geeft mening over Van Bommel als bondscoach en... over zijn situatie bij Rode Duivels

10:46
10
Union incasseert miljoenen, maar ziet flink deel verdwijnen: zoveel levert transfer van Scherpen écht op

Union incasseert miljoenen, maar ziet flink deel verdwijnen: zoveel levert transfer van Scherpen écht op

10:23
2
Vincent Kompany krijgt zijn zin: Bayern München staat op zucht van definitieve deal met toptalent

Vincent Kompany krijgt zijn zin: Bayern München staat op zucht van definitieve deal met toptalent

10:00
1
Thibaut Courtois duikt op met wereldster op Tomorrowland: foto gaat meteen rond

Thibaut Courtois duikt op met wereldster op Tomorrowland: foto gaat meteen rond

09:30
1
De lessen die Standard trok uit het oefenduel tegen Juventus: Euvrard is heel positief Interview

De lessen die Standard trok uit het oefenduel tegen Juventus: Euvrard is heel positief

08:24
3
Ineens problemen bij prestigetransfer grote naam van Barcelona naar Ajax

Ineens problemen bij prestigetransfer grote naam van Barcelona naar Ajax

08:47
De grote uitdagingen van Mark Van Bommel (op en naast het veld)

De grote uitdagingen van Mark Van Bommel (op en naast het veld)

26/07
5
'Club Brugge speelt het hard, één team haakt al af'

'Club Brugge speelt het hard, één team haakt al af'

25/07
45
Onder spanning: Standard haalt hard uit met speler van Charleroi

Onder spanning: Standard haalt hard uit met speler van Charleroi

25/07
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/07: Scherpen - Odoi - Omeonga - Lantaki - Vukanić - David

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/07: Scherpen - Odoi - Omeonga - Lantaki - Vukanić - David

25/07
'Union SG ziet sterkhouder naar Premier League vertrekken en moét (snel) op zoek naar een vervanger'

'Union SG ziet sterkhouder naar Premier League vertrekken en moét (snel) op zoek naar een vervanger'

25/07
4
Super Cup op komst: Union tankt vertrouwen, Club Brugge helemaal niet

Super Cup op komst: Union tankt vertrouwen, Club Brugge helemaal niet

25/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 1
Inter Milaan Inter Milaan 22/08 Monza Monza
Udinese Udinese 22/08 Como Como
Parma Parma 22/08 Cagliari Cagliari
Genoa Genoa 22/08 Napoli Napoli
Venezia Venezia 23/08 Lecce Lecce
Frosinone Frosinone 23/08 Juventus Juventus
Torino Torino 23/08 AC Milan AC Milan
Atalanta Atalanta 23/08 Sassuolo Sassuolo
Bologna Bologna 24/08 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 24/08 Fiorentina Fiorentina

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over 📷 Niet alleen Defour: De Bruyne krijgt opvallend gezelschap van Rode Duivel in Zuid-Frankrijk André Coenen André Coenen over "De trainer was geen fan van mijn speelstijl" - Ex-Standard-speler neemt geen blad voor de mond André Coenen André Coenen over Nieuwe wending in dossier Standard-Charleroi: openbaar aanklager eist veel zwaardere sancties IXL IXL over Gianni Infantino zorgt weer voor controverse na gelekte brief aan Argentinië w-b forever w-b forever over Bob Peeters in de wolken: SK Beveren strikt flankverdediger met Arsenal-verleden Dirk1897 Dirk1897 over Zware domper voor Club Brugge: seizoensstart én transferplannen geraakt JoBg JoBg over Anderlecht tente de sauver les meubles : le dossier Luis Vazquez reste ouvert FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Alleen Argentinië deed 'beter': het zorgwekkende cijfer van de Rode Duivels op het WK FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Thibaut Courtois geeft mening over Van Bommel als bondscoach en... over zijn situatie bij Rode Duivels titof161 titof161 over "On s'est montrés audacieux" : comment le Standard peut sortir grandi de son duel face à la Juventus Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved