Onhaalbaar? Antoine Sibierski mikt hoog voor nieuwe winger bij Anderlecht

Anderlecht blijft de transfermarkt afspeuren naar extra aanvallende versterking, maar niet elk dossier lijkt haalbaar. Volgens het Franse L'Équipe behoort Alan Virginius tot de spelers die op het verlanglijstje van paars-wit staan, al lijkt een transfer momenteel financieel onrealistisch.

De 23-jarige Fransman maakte vorig seizoen indruk bij Young Boys Bern en staat daardoor op de radar van verschillende Europese clubs. Vooral Genoa trekt al geruime tijd aan zijn mouw, maar ook Anderlecht en het Duitse Paderborn informeerden naar zijn situatie.

Young Boys mikt op minstens 10 miljoen

Toch lijkt de Zwitserse topclub voorlopig niet van plan om haar flankaanvaller zomaar te laten vertrekken. Waar er eerder nog sprake was van een mondelinge afspraak om deze zomer mee te werken aan een transfer, zou Young Boys zijn standpunt inmiddels hebben gewijzigd. De boodschap is duidelijk: Virginius blijft bij voorkeur gewoon in Bern.

Mocht de Zwitserse landskampioen toch overstag gaan, dan zal daar een stevig prijskaartje tegenover staan. Volgens L'Équipe mikt Young Boys op een transfersom tussen de 10 en 15 miljoen euro.

En net daar wringt voor Anderlecht het schoentje. Hoewel paars-wit de Fransman duidelijk op de radar heeft, lijkt een dergelijke investering momenteel ver buiten het budget te liggen. Anderlecht is deze zomer wel actief op de transfermarkt, maar sportief directeur Antoine Sibierski werkt met een veel beperkter financieel kader. Bovendien wil de Brusselse club eerst nog verschillende spelers verkopen om extra ruimte te creëren, zowel in de selectie als op het loonbudget.

Genoa heeft betere papieren

Een transfersom van minstens 10 miljoen euro zou dan ook een te grote investering betekenen en lijkt, gezien de huidige financiële situatie, niet aan de orde. Dat betekent niet dat Anderlecht de speler uit het oog verliest. De Brusselaars volgen zijn dossier wel degelijk, maar lijken voorlopig machteloos zolang Young Boys vasthoudt aan zijn vraagprijs.





Voor Genoa lijkt de situatie anders. De Italiaanse club blijft aandringen en beschikt mogelijk over meer financiële armslag om aan de Zwitserse eisen tegemoet te komen.