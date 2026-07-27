15.000 (!) supporters op Fandag Club Brugge (en één speler stal de show)

Club Brugge heeft zondag nog maar eens bewezen hoe groot de honger naar het nieuwe seizoen is. De jaarlijkse fandag lokte naar schatting zo'n 15.000 supporters naar het Jan Breydelstadion, waar vooral één speler alle aandacht naar zich toetrok: nieuwkomer Yann Sommer.

De Zwitserse doelman, die deze zomer werd binnengehaald als opvolger van Simon Mignolet, bleek dé publiekslieveling van de dag. Voor een handtekening of een foto met de ervaren doelman hadden supporters heel wat over. Aan de signeersessie ontstonden wachtrijen die opliepen tot anderhalf uur.

Dat zorgde voor een opvallend tafereel op de fandag, waar duizenden blauw-zwarte fans de kans kregen om de spelers van dichtbij te ontmoeten. Naast de traditionele handtekeningensessies stonden ook verschillende activiteiten voor jong en oud op het programma.

Fanbasis Club Brugge is enorm

De opkomst van ongeveer 15.000 supporters onderstreept nog maar eens hoe groot de verbondenheid tussen Club Brugge en zijn achterban blijft. Enkele weken voor de start van een nieuw, belangrijk seizoen wilden heel wat fans hun ploeg nog eens van dichtbij aan het werk zien en de nieuwe gezichten verwelkomen.

Vooral Sommer stond daarbij voortdurend in de belangstelling. De 37-jarige Zwitser bracht een pak ervaring mee naar Jan Breydel na een indrukwekkende carrière in de Bundesliga, de Serie A en bij de Zwitserse nationale ploeg. Zijn komst wekt duidelijk veel enthousiasme op bij de Brugse aanhang.



De fandag vormde tegelijk de ideale gelegenheid voor Club Brugge om de supporters opnieuw dichter bij de ploeg te brengen. Dat bleek ook zondag in en rond het Jan Breydelstadion. Ondanks de lange wachttijden bleef de sfeer de hele dag bijzonder positief.