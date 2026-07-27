18-jarig toptalent van OH Leuven eerste keuze bij... Feyenoord

OH Leuven dreigt deze zomer een van zijn grootste talenten kwijt te spelen. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft Feyenoord Davis Opoku op de radar als mogelijke vervanger van Givairo Read, die dicht bij een transfer naar de Premier League staat.

De Rotterdammers houden nadrukkelijk rekening met een vertrek van Read. De 20-jarige rechtsachter geniet concrete belangstelling van Nottingham Forest, dat werk maakt van zijn komst. Daardoor is Feyenoord al volop op zoek naar een nieuwe rechtsback en daarbij is de blik op België gevallen.

Opoku de gedroomde opvolger van Givairo Read

Opoku geldt als een van de voornaamste kandidaten om de vacature in De Kuip in te vullen. Van concrete onderhandelingen met OH Leuven is voorlopig nog geen sprake, maar de interesse is volgens Tavolieri wel reëel.

De 18-jarige rechtsachter is een product van de jeugdopleiding van OH Leuven. De in Tienen geboren verdediger maakte eind 2025 definitief de overstap naar de A-kern en groeide al snel uit tot een vaste waarde. Sinds zijn doorbraak verzamelde hij achttien wedstrijden in de Jupiler Pro League en kwam hij ook vijf keer in actie tijdens de Europe Play-offs.

Ook op internationaal vlak blijft zijn ontwikkeling niet onopgemerkt. Opoku is Belgisch jeugdinternational en speelde al negen interlands voor de Belgische U19.

Opoku is miljoenen waard

OH Leuven heeft zijn talent bovendien stevig vastgelegd. Opoku ligt nog tot de zomer van 2028 onder contract, waardoor de Leuvenaars niet onder druk staan om hem deze zomer te verkopen. Mocht Feyenoord zich officieel melden, dan zal de Nederlandse topclub dus met een overtuigend voorstel moeten komen.





Alles hangt voorlopig af van de toekomst van Read. Nottingham Forest zou de rechtsachter graag naar de Premier League halen en als die transfer wordt afgerond, zal Feyenoord vermoedelijk snel doorschakelen naar een vervanger.

De Rotterdammers zijn overigens niet de enige club die Opoku volgt. Ook FC Porto werd de voorbije weken al genoemd als geïnteresseerde partij. Daardoor lijkt de jonge verdediger van OH Leuven zich stilaan op te maken voor een drukke slotfase van de transferperiode.