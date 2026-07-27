Genk kan vier jaar later serieus profiteren van transfer: extra miljoenen in aantocht

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Genk kan vier jaar later serieus profiteren van transfer: extra miljoenen in aantocht
Foto: © photonews
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KRC Genk volgt de transferontwikkelingen rond Jhon Lucumí ongetwijfeld met bijzondere aandacht. De Colombiaanse verdediger staat nadrukkelijk op de radar van Juventus en een eventuele transfer zou ook de Limburgers financieel ten goede komen.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano hebben Juventus en Bologna de voorbije dagen gesproken over verschillende transferdossiers. Daarbij viel ook de naam van Lucumí. De gesprekken bevinden zich nog in een vroeg stadium, maar de Oude Dame ziet in de 27-jarige Colombiaan een interessante versterking voor de defensie.

Genk heeft doorverkooppercentage van 20 procent

Bologna is echter niet van plan om zijn sterkhouder goedkoop te laten vertrekken. De club heeft een vraagprijs van 25 miljoen euro vastgelegd. Juventus vindt dat bedrag voorlopig te hoog, waardoor de onderhandelingen nog een lange weg af te leggen hebben.

Bij KRC Genk zullen ze de gesprekken met belangstelling volgen. De Limburgers verkochten Lucumí in de zomer van 2022 voor ongeveer 8 miljoen euro aan Bologna, maar bedongen toen ook een interessante doorverkoopclausule.

Genk heeft recht op 20 procent van de meerwaarde bij een toekomstige transfer. Dat betekent dat de club opnieuw aan de kassa zal passeren als Lucumí deze zomer een nieuwe stap zet.

Juventus wil Lucumi

Mocht Bologna erin slagen om de Colombiaanse international voor 25 miljoen euro te verkopen, dan bedraagt de meerwaarde ten opzichte van de oorspronkelijke transfersom 17 miljoen euro. Twintig procent daarvan komt neer op ongeveer 3,4 miljoen euro, een mooi extra bedrag voor de Genkse clubkas.

Lucumí groeide de voorbije seizoenen uit tot een van de meest betrouwbare verdedigers in de Serie A. Zijn sterke prestaties bij Bologna leverden hem niet alleen een vaste plaats op in de Colombiaanse nationale ploeg, maar ook interesse van verschillende Europese topclubs.

Voor Genk zou een transfer naar Juventus dus een dubbel succes betekenen. De club verkocht Lucumí vier jaar geleden al met winst, maar kan dankzij de slim onderhandelde doorverkoopclausule nu opnieuw profiteren van zijn ontwikkeling.

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