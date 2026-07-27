"Hij zal de Brabançonne moeten zingen": Thibaut Courtois verwelkomt Mark Van Bommel op zijn manier

Thibaut Courtois wil doorgaan bij de Rode Duivels, maar wel onder één voorwaarde. De doelman eist na het WK 2026 een pauze om zijn lichaam te sparen. Het valt nog af te wachten of nieuwe bondscoach Mark van Bommel daarmee akkoord zal gaan...

Thibaut Courtois is niet van plan om de Rode Duivels op korte termijn vaarwel te zeggen. De doelman van Real Madrid ziet zichzelf nog meerdere jaren voor België spelen, maar hij koppelt daar wel een belangrijke voorwaarde aan. Na het WK 2026 wil hij een pauze inlassen en de volgende Nations League niet spelen om zijn lichaam te sparen. Als daarover geen akkoord komt, sluit hij niet uit dat hij een punt zet achter zijn interlandcarrière.

Een blessure die België duur kwam te staan in de kwartfinale van het WK 2026

Die denkoefening heeft alles te maken met wat hij meemaakte op het vorige WK. In de kwartfinale tegen Spanje raakte Courtois geblesseerd en moest hij zijn plaats afstaan aan Senne Lammens. De jonge keeper bleef niet gespaard: een fout in de slotfase stelde de Spanjaarden in staat om op 2-1 te komen en zo door te stoten naar de halve finale van het WK.

Meer dan 100 caps bij de Rode Duivels

Met 115 interlands op de teller vindt Courtois dat hij zijn lichaam beter moet managen. Op 34-jarige leeftijd draait hij seizoenen aan heel hoge intensiteit, zowel bij Real Madrid als bij de Rode Duivels. In zijn ogen zou het overslaan van de Nations League hem toelaten om de rest van zijn carrière in betere omstandigheden aan te vatten en frisser aan de grote toernooien te beginnen.

"Een Belg, een Nederlander, een Spanjaard, een Duitser of een Fransman: als ploeg wil je gewoon winnen"

De keeper zal dat moeten bespreken met Mark Van Bommel, die na het vertrek van Rudi Garcia is aangesteld als bondscoach van de Rode Duivels. Hoewel hij de nieuwe coach nog niet persoonlijk kent, reageert Courtois enthousiast op zijn aanstelling. In een gesprek met de RTBF veegde hij ook de polemiek rond diens nationaliteit van tafel. "Tegenwoordig speelt iedereen op internationaal niveau... Of het nu een Belg, een Nederlander, een Spanjaard, een Duitser of een Fransman is: als ploeg wil je gewoon winnen. Maar hij zal wel de Brabançonne moeten meezingen... Ik denk dat we van hem minstens twee jaar lang een Belg gaan maken."

Daarna kwam Courtois terug op zijn eigen situatie. "Na het WK wil ik uiteraard doorgaan, maar dat zal afhangen van mijn gesprek met Van Bommel en Vincent Mannaert. Op dat moment zal ik heel eerlijk zijn. Ik zou graag rust nemen tijdens de Nations League, maar we moeten daar een akkoord over vinden. Daarna moet ik beslissen of ik doorga of niet. Ik hoop het EK te spelen, maar niets ligt vast, we zullen wel zien."



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Wie wordt de nummer één?

Als die vraag wordt ingewilligd, zal Van Bommel in de Nations League een belangrijke knoop moeten doorhakken. De nieuwe bondscoach moet dan een nummer één aanduiden in doel bij afwezigheid van Courtois. Mike Penders en Senne Lammens zijn de twee voornaamste kandidaten. Onder Garcia was Lammens de doublure van Courtois. Opnieuw wordt het dus een cruciale beslissing.