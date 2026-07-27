Club Brugge, enige geloofwaardige titelkandidaat? Blauw-Zwart is deze zomer van een andere planeet

Nu de Belgische transfermarkt een beetje op zijn gemak draait en, zoals altijd, pas in de komende weken echt zou moeten versnellen, is Club Brugge de enige die de boel écht in beweging brengt. Vooral langs uitgaande kant, maar Blauw-Zwart laat nog maar eens zien dat het op een andere planeet leeft.

De Jupiler Pro League herneemt over twee weken... en bijna geen enkele Belgische club wekt de indruk al echt klaar te zijn. Verwachte uitgaande transfers, zoals die van Karetsas bij Genk of David bij Union, zijn er soms nog niet van gekomen en de betrokken clubs wachten op die broodnodige inkomsten om pas echt te kunnen doorduwen op de markt.

Van echte transfergekte is voorlopig amper sprake, behalve misschien bij KRC Genk met zijn recordtransfer Rafiu Durosinmi (10,5 miljoen), waar meteen grote verwachtingen rond hangen. Maar één club – of beter: een Club – lijkt op een andere planeet te leven dan de rest. En dat is Club Brugge.

40 miljoen voor Tzolis... en straks hetzelfde voor Tresoldi?

Waar Genk minstens 35 miljoen hoopt te vangen voor Kos Karetsas, maar Borussia Dortmund maar moeilijk kan overtuigen dat hij dat bedrag ook echt waard is, had Club Brugge nauwelijks de indruk dat het moest duwen om... 40 miljoen te innen voor Christos Tzolis. Dat is nu eenmaal het voordeel als je een speler hebt die vorig seizoen zó hard over de competitie heen walste.

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Blauw-Zwart heeft daarmee het record voor een uitgaande transfer in de Jupiler Pro League verpulverd... een record dat het zelf al in handen had met Charles De Ketelaere (37,5 miljoen in 2023). Ook de derde plek op het podium komt uit Jan Breydel, want dat is Ardon Jashari (36 miljoen in 2026).

En de vierde plaats? Igor Thiago met 33 miljoen. Het is simpel: geen enkele andere Belgische club slaagde er tot nog toe in de symbolische kaap van 30 miljoen te ronden (in afwachting van Genk en Karetsas).





Tegen het einde van de zomer is het zelfs niet uitgesloten dat Club Brugge de volledige top 5 van grootste uitgaande transfers ooit in de Jupiler Pro League in handen heeft (plaats vijf is momenteel van Jonathan David, die Gent verliet voor 27 miljoen).

Bob Madou durfde zelfs 35 miljoen euro weigeren voor Nicolo Tresoldi: geen enkele andere Belgische club kan zo'n bedrag laten liggen. Als Europa blijft aandringen, vertrekt de Duits-Italiaanse spits waarschijnlijk voor een gelijkaardig bedrag als Tzolis.

En nu kan Brugge gaan kopen...

Tot nu toe bracht Blauw-Zwart al bijna 70 miljoen euro binnen, want je zou bijna vergeten dat Aleksandar Stankovic in het begin van de mercato al vertrok voor 23 miljoen euro. Zaïd Romero leverde 5 miljoen op (naar Getafe) en Shandre Campbell 1,5 miljoen (richting Kortrijk). De uitgaande mercato van Club is nog niet klaar: Onyedika zal vertrekken en een tiental miljoen opleveren, terwijl Joel Ordoñez door zijn blessure wellicht zal moeten blijven.

Zelfs zonder Tresoldi te verkopen, zal Brugge deze zomer dicht bij 100 miljoen binnenhalen. En dan kan de inkomende mercato echt beginnen, met het nieuwe seizoen in zicht. Haasten hoeft Club niet: geen enkele andere club heeft tot nu toe een mercato afgewerkt die van hen een geloofwaardige titelkandidaat maakt.

Wie kan de Bruggelingen dit seizoen op dit moment echt bedreigen? Union misschien, dat zou kunnen profiteren van het verdwijnen van de Play-offs. Maar ook al heeft het de resultaten en de ambities van een topclub, het leeft niet op dezelfde planeet als de Belgische kampioen.

Een Belgische kampioen die in de algemene onverschilligheid zomaar 7,45 miljoen kon neertellen voor een grote onbekende (Andrej Vasovic) van Luzern. De inkomende mercato van Blauw-Zwart moet eigenlijk nog maar beginnen, terwijl ze al een doelman van wereldklasse (Yann Sommer) hebben binnengehaald en ook de op een na duurste inkomende transfer van de zomer tot dusver, na Durosinmi.

Binnenkort, en misschien al deze zomer, breken ze nog een record: dat van de duurste inkomende transfer uit de geschiedenis van de Pro League. Een record dat ze uiteraard nu al in handen hebben met Roman Yaremchuk. En je krijgt het gevoel dat in de toekomst maar weinig records niét meer Brugse records zullen zijn...