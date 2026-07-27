Heel opvallend: Infantino opent aanval op critici, maar laat geen antwoorden toe

Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft op opvallend scherpe wijze gereageerd op de groeiende kritiek op zijn leiderschap. Volgens een uitgebreid rapport van The Athletic gebruikte de Zwitser zijn Instagram-account om journalisten, critici en tegenstanders van de FIFA frontaal aan te vallen.