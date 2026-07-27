Beslissende uren voor Genk en Dortmund: Karetsas is optimistisch over transfer

Brandon Morren
Brandon Morren, clubwatcher Genk
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Beslissende uren voor Genk en Dortmund: Karetsas is optimistisch over transfer
Foto: © photonews
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Borussia Dortmund zet alles op alles om Konstantinos Karetsas naar Duitsland te halen. De Duitse topclub wil snel schakelen en zal een rechtstreeks gesprek met KRC Genk doen om de onderhandelingen over de 18-jarige spelmaker vooruit te helpen.

Volgens Fabrizio Romano staat Dortmund maandag opnieuw rond de tafel met Genk. De interesse van de Bundesliga-club is niet nieuw: Karetsas wordt al langere tijd gevolgd en Dortmund ziet in hem een speler met een bijzonder groot potentieel.

De club wil echter snel handelen om concurrentie van andere Europese clubs voor te zijn. Ook AC Milan blijft betrokken en volgt de Griekse international nog steeds als mogelijke versterking.

Persoonlijk akkoord ligt er al

Karetsas zelf zou al een tijdje een akkoord hebben met Dortmund over de persoonlijke voorwaarden. De gesprekken tussen de clubs moeten echter nog tot een akkoord leiden. Volgens Sacha Tavolieri groeit het vertrouwen dat beide partijen daar snel in zullen slagen. De komende uren kunnen volgens de transferjournalist beslissend worden.

Genk bevindt zich nochtans in een sterke positie. De aanvallende middenvelder ligt nog tot juni 2029 vast in de Cegeka Arena en de Limburgers hoeven dus niet snel toe te happen. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 35 miljoen euro.

Een uitzonderlijk parcours op jonge leeftijd

Karetsas groeide de voorbije seizoenen uit tot één van de grootste talenten van de Belgische competitie. Ondanks zijn jonge leeftijd kwam hij al 92 keer in actie voor de eerste ploeg van Genk. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en 23 assists.

Op internationaal vlak koos Karetsas uiteindelijk voor Griekenland. De aanvallende middenvelder verzamelde al tien caps en scoorde daarin drie keer. Daarvoor doorliep hij wel de Belgische jeugdselecties, waar hij actief was bij verschillende nationale jeugdploegen.

Voor Genk zou een transfer van Karetsas opnieuw een grote financiële slag betekenen, maar sportief betekent zijn vertrek ook het afscheid van een uitzonderlijk talent. Dortmund hoopt nu snel tot een akkoord te komen, terwijl ook Milan nog op de achtergrond blijft meespelen.

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