KBVB hakt knoop door: Rode Duivels spelen in dit JPL-stadion tegen Turkije

De Rode Duivels trekken opnieuw door België. De nationale ploeg speelt op vrijdag 2 oktober 2026 zijn wedstrijd tegen Turkije in de UEFA Nations League niet in het Koning Boudewijnstadion, maar wel op Sclessin.

De KBVB maakte maandag bekend dat het Stade Maurice Dufrasne in Luik het decor wordt voor het duel. De keuze past binnen de nieuwe aanpak van de Belgische voetbalbond. De Rode Duivels willen zich opnieuw meer verbinden met supporters uit het hele land en organiseren daarom wedstrijden in verschillende Belgische stadions.

Het Koning Boudewijnstadion werd de voorbije tijd minder vaak gebruikt als vaste thuisbasis, terwijl stadions van Belgische clubs steeds vaker in beeld komen. Een strategie die zijn nut al heeft bewezen.

Terug naar een bekende plek

Sclessin heeft alvast goede herinneringen voor de nationale ploeg. Op 18 november 2025 verzekerden de Rode Duivels zich daar van kwalificatie voor het WK 2026. Tegen Liechtenstein werd het toen 7-0.

De bond hoopt dat die ambiance opnieuw aanwezig zal zijn tegen Turkije. De spelers en staf willen opnieuw rekenen op een massale steun van de supporters tijdens de Nations League-wedstrijd.

De keuze voor Luik is ook een volgende stap in de zoektocht naar een sterkere band tussen de nationale ploeg en de fans. Door wedstrijden niet telkens op dezelfde locatie te spelen, wil de KBVB meer supporters de kans geven om de Rode Duivels in hun eigen regio aan het werk te zien.





Voordeel voor trouwe supporters

Naast de locatie maakte de KBVB ook bekend dat trouwe fans een voordeel krijgen bij de ticketverkoop. Leden van 1895 en supporters die een ticket kochten voor minstens één van de vier laatste thuiswedstrijden krijgen eerder toegang tot de voorverkoop.

Het gaat om de duels tegen Kazachstan, Noord-Macedonië, Liechtenstein en Tunesië. Zij kunnen hun tickets daardoor aan een voordelig tarief aanschaffen.

Voor de rest van de supporters start de verkoop later. De focus ligt voorlopig vooral op de terugkeer naar Sclessin, waar de Rode Duivels opnieuw een stadion willen vullen met Belgische supporters.