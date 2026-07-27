KBVB hakt knoop door: Rode Duivels spelen in dit JPL-stadion tegen Turkije

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
KBVB hakt knoop door: Rode Duivels spelen in dit JPL-stadion tegen Turkije
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De Rode Duivels trekken opnieuw door België. De nationale ploeg speelt op vrijdag 2 oktober 2026 zijn wedstrijd tegen Turkije in de UEFA Nations League niet in het Koning Boudewijnstadion, maar wel op Sclessin.

De KBVB maakte maandag bekend dat het Stade Maurice Dufrasne in Luik het decor wordt voor het duel. De keuze past binnen de nieuwe aanpak van de Belgische voetbalbond. De Rode Duivels willen zich opnieuw meer verbinden met supporters uit het hele land en organiseren daarom wedstrijden in verschillende Belgische stadions.

Het Koning Boudewijnstadion werd de voorbije tijd minder vaak gebruikt als vaste thuisbasis, terwijl stadions van Belgische clubs steeds vaker in beeld komen. Een strategie die zijn nut al heeft bewezen.

Terug naar een bekende plek

Sclessin heeft alvast goede herinneringen voor de nationale ploeg. Op 18 november 2025 verzekerden de Rode Duivels zich daar van kwalificatie voor het WK 2026. Tegen Liechtenstein werd het toen 7-0.

De bond hoopt dat die ambiance opnieuw aanwezig zal zijn tegen Turkije. De spelers en staf willen opnieuw rekenen op een massale steun van de supporters tijdens de Nations League-wedstrijd.

De keuze voor Luik is ook een volgende stap in de zoektocht naar een sterkere band tussen de nationale ploeg en de fans. Door wedstrijden niet telkens op dezelfde locatie te spelen, wil de KBVB meer supporters de kans geven om de Rode Duivels in hun eigen regio aan het werk te zien.

Voordeel voor trouwe supporters

Naast de locatie maakte de KBVB ook bekend dat trouwe fans een voordeel krijgen bij de ticketverkoop. Leden van 1895 en supporters die een ticket kochten voor minstens één van de vier laatste thuiswedstrijden krijgen eerder toegang tot de voorverkoop.

Het gaat om de duels tegen Kazachstan, Noord-Macedonië, Liechtenstein en Tunesië. Zij kunnen hun tickets daardoor aan een voordelig tarief aanschaffen.

Voor de rest van de supporters start de verkoop later. De focus ligt voorlopig vooral op de terugkeer naar Sclessin, waar de Rode Duivels opnieuw een stadion willen vullen met Belgische supporters.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Standard
België

Meer nieuws

"Hij zal de Brabançonne moeten zingen": Thibaut Courtois verwelkomt Mark Van Bommel op zijn manier

"Hij zal de Brabançonne moeten zingen": Thibaut Courtois verwelkomt Mark Van Bommel op zijn manier

12:00
3
Beslissende uren voor Genk en Dortmund: Karetsas is optimistisch over transfer

Beslissende uren voor Genk en Dortmund: Karetsas is optimistisch over transfer

13:30
Heel opvallend: Infantino opent aanval op critici, maar laat geen antwoorden toe

Heel opvallend: Infantino opent aanval op critici, maar laat geen antwoorden toe

12:44
7
Club Brugge, enige geloofwaardige titelkandidaat? Blauw-Zwart is deze zomer van een andere planeet

Club Brugge, enige geloofwaardige titelkandidaat? Blauw-Zwart is deze zomer van een andere planeet

12:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/07: Opoku - Virginius

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/07: Opoku - Virginius

11:00
Genk kan vier jaar later serieus profiteren van transfer: extra miljoenen in aantocht

Genk kan vier jaar later serieus profiteren van transfer: extra miljoenen in aantocht

11:30
3
18-jarig toptalent van OH Leuven eerste keuze bij... Feyenoord

18-jarig toptalent van OH Leuven eerste keuze bij... Feyenoord

11:00
15.000 (!) supporters op Fandag Club Brugge (en één speler stal de show)

15.000 (!) supporters op Fandag Club Brugge (en één speler stal de show)

10:30
1
UPDATE: Pirlo out, ook Maldini dreigt op te stappen

UPDATE: Pirlo out, ook Maldini dreigt op te stappen

10:44
3
Transfergoeroes vliegen elkaar openlijk in de haren: Fabrizio Romano en Florian Plettenberg sparen elkaar niet

Transfergoeroes vliegen elkaar openlijk in de haren: Fabrizio Romano en Florian Plettenberg sparen elkaar niet

08:30
2
Liverpool, Bayern en Arsenal weten waar ze aan toe zijn: 120 miljoen voor absolute topper

Liverpool, Bayern en Arsenal weten waar ze aan toe zijn: 120 miljoen voor absolute topper

09:00
Niet alleen de nederlaag tegen Juventus: dit viel Euvrard nog op bij Standard

Niet alleen de nederlaag tegen Juventus: dit viel Euvrard nog op bij Standard

06:30
Onhaalbaar? Antoine Sibierski mikt hoog voor nieuwe winger bij Anderlecht

Onhaalbaar? Antoine Sibierski mikt hoog voor nieuwe winger bij Anderlecht

08:00
5
Anderlecht wil kern verder afslanken en voor één overbodige speler is er al concrete interesse

Anderlecht wil kern verder afslanken en voor één overbodige speler is er al concrete interesse

07:30
10
📷 Niet alleen Defour: De Bruyne krijgt opvallend gezelschap van Rode Duivel in Zuid-Frankrijk

📷 Niet alleen Defour: De Bruyne krijgt opvallend gezelschap van Rode Duivel in Zuid-Frankrijk

07:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/07: Vazquez - Barry - Takaoka - ter Stegen

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/07: Vazquez - Barry - Takaoka - ter Stegen

23:00
Wat doet Anderlecht? Vazquez weet wat hij wil, maar transfer blijft moeilijk

Wat doet Anderlecht? Vazquez weet wat hij wil, maar transfer blijft moeilijk

23:00
1
Speler weet wat hij wil: Zulte Waregem aast op Engelse flankaanvaller met opvallend parcours

Speler weet wat hij wil: Zulte Waregem aast op Engelse flankaanvaller met opvallend parcours

22:30
1
KRC Genk laat verdediger gratis vertrekken, maar kan later nog profiteren

KRC Genk laat verdediger gratis vertrekken, maar kan later nog profiteren

21:36
Nicky Hayen kan opnieuw niet winnen met Burnley: dit heeft hij erover te zeggen

Nicky Hayen kan opnieuw niet winnen met Burnley: dit heeft hij erover te zeggen

22:06
Bob Peeters in de wolken: SK Beveren strikt flankverdediger met Arsenal-verleden

Bob Peeters in de wolken: SK Beveren strikt flankverdediger met Arsenal-verleden

21:00
2
OFFICIEEL: Lommel ziet promotieheld naar Eredivisie vertrekken

OFFICIEEL: Lommel ziet promotieheld naar Eredivisie vertrekken

20:30
Zware domper voor Club Brugge: seizoensstart én transferplannen geraakt

Zware domper voor Club Brugge: seizoensstart én transferplannen geraakt

20:00
4
Twee keer de Europa League gewonnen, nu wil Antwerp hem binnenhalen

Twee keer de Europa League gewonnen, nu wil Antwerp hem binnenhalen

19:20
4
Een duo met Wesley Hoedt? Union SG kan verdediger naar Saudi-Arabië zien vertrekken

Een duo met Wesley Hoedt? Union SG kan verdediger naar Saudi-Arabië zien vertrekken

18:50
Alleen Argentinië deed 'beter': het zorgwekkende cijfer van de Rode Duivels op het WK

Alleen Argentinië deed 'beter': het zorgwekkende cijfer van de Rode Duivels op het WK

26/07
6
"De trainer was geen fan van mijn speelstijl" - Ex-Standard-speler neemt geen blad voor de mond

"De trainer was geen fan van mijn speelstijl" - Ex-Standard-speler neemt geen blad voor de mond

16:00
2
Nieuwe wending in dossier Standard-Charleroi: openbaar aanklager eist veel zwaardere sancties

Nieuwe wending in dossier Standard-Charleroi: openbaar aanklager eist veel zwaardere sancties

16:30
4
Plotse carrièrestop: ex-beul van Standard stopt met voetbal om groenteteler te worden

Plotse carrièrestop: ex-beul van Standard stopt met voetbal om groenteteler te worden

17:30
Beerschot-coach Mo Messoudi maakt de balans op van zijn team en over testspeler

Beerschot-coach Mo Messoudi maakt de balans op van zijn team en over testspeler

17:00
Kevin De Bruyne geeft krachtig signaal aan Napoli: King Kev onderbreekt zijn vakantie

Kevin De Bruyne geeft krachtig signaal aan Napoli: King Kev onderbreekt zijn vakantie

26/07
1
Het einde van de soap rond Karetsas? Ontknoping nadert

Het einde van de soap rond Karetsas? Ontknoping nadert

15:00
Peer Koopmeiners wil naar Club Brugge, maar weigert één belangrijke grens over te gaan

Peer Koopmeiners wil naar Club Brugge, maar weigert één belangrijke grens over te gaan

26/07
12
Gianni Infantino zorgt weer voor controverse na gelekte brief aan Argentinië

Gianni Infantino zorgt weer voor controverse na gelekte brief aan Argentinië

26/07
6
Thibaut Courtois geeft mening over Van Bommel als bondscoach en... over zijn situatie bij Rode Duivels

Thibaut Courtois geeft mening over Van Bommel als bondscoach en... over zijn situatie bij Rode Duivels

26/07
10
Italië twijfelt plots aan Andrea Pirlo: Russische connectie zet aanstelling als bondscoach op losse schroeven

Italië twijfelt plots aan Andrea Pirlo: Russische connectie zet aanstelling als bondscoach op losse schroeven

26/07
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 31/07 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

IXL IXL over Club Brugge, enige geloofwaardige titelkandidaat? Blauw-Zwart is deze zomer van een andere planeet RSCA FIGTHER RSCA FIGTHER over KBVB hakt knoop door: Rode Duivels spelen in dit JPL-stadion tegen Turkije Vital Verheyen Vital Verheyen over "Hij zal de Brabançonne moeten zingen": Thibaut Courtois verwelkomt Mark Van Bommel op zijn manier franchi franchi over Peer Koopmeiners wil naar Club Brugge, maar weigert één belangrijke grens over te gaan tieke7 tieke7 over Twee keer de Europa League gewonnen, nu wil Antwerp hem binnenhalen franchi franchi over Alleen Argentinië deed 'beter': het zorgwekkende cijfer van de Rode Duivels op het WK DJAMBO DJAMBO over De lessen die Standard trok uit het oefenduel tegen Juventus: Euvrard is heel positief Bernescot13 Bernescot13 over Infantino haalt ongezien hard uit: FIFA-baas viseert critici na storm van controverse Jimmmmm Jimmmmm over Genk kan vier jaar later serieus profiteren van transfer: extra miljoenen in aantocht FELIX25 FELIX25 over UPDATE: Pirlo out, ook Maldini dreigt op te stappen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved