Timmy Simons haalt ex-coach van Oostende en Lierse naar OH Leuven

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Timmy Simons haalt ex-coach van Oostende en Lierse naar OH Leuven
Foto: © photonews
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Na anderhalf seizoen als hoofdcoach van Lierse kiest Jay Shoffner voor een andere rol. De Amerikaan wordt bij OH Leuven de rechterhand van Timmy Simons en moet met zijn ervaring uit België en Luxemburg mee zorgen voor meer stabiliteit op Den Dreef.

OH Leuven heeft zijn technische staf voor het nieuwe seizoen rond. Jay Shoffner wordt de nieuwe assistent van hoofdcoach Timmy Simons. De Amerikaan komt naar Den Dreef na passages als hoofdcoach bij KV Oostende en Lierse. Hij moet mee helpen om OHL opnieuw stabieler en comfortabeler in het klassement te krijgen.

De club maakte zijn komst bekend via de eigen kanalen. Shoffner sluit aan bij de staf van Simons, die met Leuven een seizoen tegemoetgaat waarin meer regelmaat wordt verwacht. OHL wil beter voor de dag komen dan vorig seizoen en ziet in de ervaren trainer een extra troef.

Van Dudelange naar de Challenger Pro League

Shoffner werkte eerder als assistent, maar deed de voorbije jaren vooral ervaring op als hoofdcoach. Bij F91 Dudelange stond hij zelfstandig aan het roer. Begin 2024 trok hij naar KV Oostende, waar hij de ploeg tot in de halve finales van de Beker van België loodste.

Na zijn passage aan de kust belandde hij bij Lierse. Daar coachte hij 47 wedstrijden in de Challenger Pro League. Gemiddeld behaalde hij 1,26 punt per wedstrijd. Zijn periode op het Lisp eindigde op 19 april.

De overstap naar Leuven betekent voor de 48-jarige Shoffner een terugkeer naar een rol als assistent. Hij brengt kennis mee uit binnen- en buitenland en kent het Belgische profvoetbal ondertussen goed.

Staf van Simons is compleet

Sportief directeur Gyorgy Csepregi benadrukte dat Shoffner en Simons tijdens de gesprekken snel dezelfde voetbalideeën bleken te delen. Volgens OHL staat de Amerikaan voor een aanvallende aanpak, hoge druk en snel verticaal voetbal.

"Vanaf de eerste gesprekken merkten we dat hij en Timmy op voetbalvlak snel op dezelfde lijn zaten en elkaar goed aanvullen", aldus Csepregi. Ook zijn persoonlijkheid liet volgens de sportief directeur meteen een positieve indruk na.

Met de aanstelling van Shoffner is de technische staf van OH Leuven volledig. Simons weet daarmee welke mensen hem komend seizoen ondersteunen, terwijl de club verder kan werken aan een ploeg die hoger in de rangschikking wil eindigen.

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