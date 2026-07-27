STVV-fans krijgen verrassend goed nieuws over hun aanvoerder

STVV lijkt dan toch nog een seizoen verder te gaan met Shogo Taniguchi. De 35-jarige Japanse verdediger was eind juni einde contract en een vertrek leek lange tijd het meest waarschijnlijke scenario, maar beide partijen hebben alsnog een akkoord gevonden.

Volgens Het Belang van Limburg blijft Taniguchi nog één jaar op Stayen. Daarmee houdt STVV zijn aanvoerder langer aan boord. De beslissing liet even op zich wachten, omdat de Japanner zich eerst volledig op het WK met zijn nationale ploeg wilde richten.

Aanvoerder blijft toch in Sint-Truiden

Taniguchi kwam in de zomer van 2024 transfervrij over van Al-Rayyan. Daarvoor speelde hij zijn volledige clubcarrière in Japan, verspreid over verschillende clubs. Een terugkeer naar zijn thuisland lag deze zomer opnieuw op tafel. Kawasaki Frontale wilde hem graag terughalen, maar uiteindelijk kiest hij voor een langer verblijf in Limburg.

Sinds zijn aankomst kwam Taniguchi 53 keer in actie voor STVV. Daarin scoorde hij twee doelpunten en gaf hij één assist. Hij groeide uit tot aanvoerder en was de voorbije seizoenen een van de ervaren krachten in de ploeg.

Zijn contract liep eind juni af, waardoor hij zonder transfersom kon vertrekken. Lange tijd leek het er ook op dat zijn passage op Stayen na twee jaar zou eindigen. Dat scenario is nu van de baan. Taniguchi en STVV hebben elkaar alsnog gevonden voor een extra seizoen.

Eerst het WK, daarna duidelijkheid

Taniguchi wilde tijdens het WK nog geen beslissing nemen over zijn toekomst. Voor Japan verzamelde hij intussen 41 interlands. Op het tornooi kreeg hij drie basisplaatsen. Hij stond aan de aftrap tegen Nederland, Zweden en Brazilië.





Na die campagne kwam er opnieuw beweging in zijn dossier. Kawasaki Frontale bood hem de kans om terug te keren naar Japan, maar Taniguchi blijft in België.

De Japanner begint zo aan zijn derde seizoen in Sint-Truiden. Waar zijn afscheid enkele weken geleden nog waarschijnlijk leek, zal hij ook komend seizoen met de aanvoerdersband op Stayen te zien zijn.