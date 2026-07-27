Waarom Van Bommel precies het profiel heeft dat België nu nodig heeft

Mark van Bommel begint bij de Rode Duivels niet als een trainer die nog alles moet bewijzen. De Nederlander brengt een zeldzame combinatie mee: een indrukwekkend spelerspalmares, ervaring bij nationale ploegen én tastbaar succes als hoofdcoach.

Thibaut Courtois wees meteen op een belangrijk voordeel. Spelers luisteren volgens hem makkelijker naar een coach die zelf op het hoogste niveau stond en begrijpt wat het betekent om voortdurend topwedstrijden te spelen.

Van Bommel kent de fysieke belasting, de druk van buitenaf en de spanning in een kleedkamer vol internationals. Courtois benadrukte bovendien dat hij bij Antwerp al bewees een topcoach te zijn.

Een loopbaan die vanzelf gezag oplevert

Van Bommel werd als speler kampioen in Nederland, Spanje, Duitsland en Italië. Met Barcelona won hij in 2006 de Champions League en bij Bayern München werd hij de eerste buitenlandse aanvoerder uit de clubgeschiedenis. Met Oranje verzamelde hij 79 interlands en stond hij in 2010 in de WK-finale tegen Spanje.

Net die verloren finale kan voor België even waardevol zijn als zijn prijzen. Van Bommel weet hoe een tornooi zich wedstrijd per wedstrijd ontwikkelt, maar ook hoe hard één moment kan doorwegen. Hij kent het verschil tussen goed voetbal en een resultaat halen wanneer vermoeidheid, zenuwen en verwachtingen samenkomen.

Voor een bondscoach is dat belangrijk. Hij krijgt weinig trainingen en moet zijn boodschap snel laten landen. Lange tactische projecten zijn moeilijker bij een nationale ploeg; duidelijke afspraken, overtuigingskracht en groepsgevoel wegen daarom extra zwaar.





Ook het internationale trainerswerk is hem niet vreemd. Van Bommel werkte onder Bert van Marwijk als assistent bij Saudi-Arabië en later bij Australië, onder meer tijdens de voorbereiding op het WK van 2018. Daardoor kent hij het ritme van interlandvoetbal al: korte stages, spelers uit verschillende systemen en nauwelijks tijd om automatismen te creëren.

Antwerp maakte van zijn reputatie bewijs

Een groot spelersverleden garandeert nog geen goede trainer. Van Bommel heeft echter al aangetoond dat hij ook vanaf de zijlijn resultaat kan halen. Bij Antwerp won hij meteen de landstitel en de Beker van België. Daarna volgde ook de Supercup. De titel was de eerste van Antwerp in 66 jaar.

Dat succes kwam niet met een anonieme groep. Van Bommel moest ervaren spelers, uitgesproken karakters en hoge verwachtingen samenbrengen. Hij hield de ploeg rustig tijdens een titelstrijd die pas op de laatste speeldag werd beslist. Een seizoen later loodste hij Antwerp naar de groepsfase van de Champions League, waarin Barcelona op de Bosuil werd verslagen.

Zijn reputatie als motivator sluit daarbij aan. Van Bommel communiceert direct, vraagt discipline en probeert spelers persoonlijk mee te krijgen. Dat kan passen bij een Belgische selectie waarin gevestigde namen en jonge talenten naast elkaar staan.

Hij kent bovendien de Belgische competitie, de media en verschillende internationals. Zijn kwaliteiten op het vlak van spelersmanagement werden ook bij zijn aanstelling nadrukkelijk genoemd.

Zijn periodes bij PSV en Wolfsburg verliepen niet volledig zoals gehoopt. Maar hij komt daardoor niet alleen met medailles, ook met ervaring in moeilijke momenten. Zijn palmares geeft hem onmiddellijk gezag; zijn werk bij Antwerp toont dat hij dat gezag als trainer ook kan omzetten in prestaties.