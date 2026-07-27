Dit is waarom Club Brugge Onyedika voor ‘slechts’ 10 miljoen euro laat gaan

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Na jaren van geruchten lijkt Raphael Onyedika eindelijk op weg naar de Bundesliga. Club Brugge neemt voor een opvallend bedrag afscheid van de Nigeriaan, terwijl ook FC Midtjylland meekijkt en blauw-zwart al aan een opvolger werkt. Of hij vrijdag nog speelt, is onzeker.