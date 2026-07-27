Dit is waarom Club Brugge Onyedika voor ‘slechts’ 10 miljoen euro laat gaan

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Dit is waarom Club Brugge Onyedika voor ‘slechts’ 10 miljoen euro laat gaan
Foto: © photonews
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Na jaren van geruchten lijkt Raphael Onyedika eindelijk op weg naar de Bundesliga. Club Brugge neemt voor een opvallend bedrag afscheid van de Nigeriaan, terwijl ook FC Midtjylland meekijkt en blauw-zwart al aan een opvolger werkt. Of hij vrijdag nog speelt, is onzeker.

Brandon Morren

Club Brugge had Onyedika transfer beloofd

Dat Club Brugge bereid is om Onyedika voor een relatief beperkt bedrag te laten gaan, heeft ook met een eerdere afspraak te maken. Blauw-zwart heeft de Nigeriaan vorig seizoen beloofd om deze zomer mee te werken aan een transfer, op voorwaarde dat hij nog één jaar bleef.

Onyedika hield zich aan dat akkoord en Club wil hem nu niet opnieuw blokkeren. Daardoor stelt de club zich deze keer minder hard op in de onderhandelingen over de prijs. De som van tien miljoen euro oogt laag tegenover zijn marktwaarde, maar past dus binnen de gemaakte afspraken. Zo is een vertrek naar Frankfurt sowieso nabij.

Na jaren van geruchten lijkt Raphael Onyedika eindelijk op weg naar de Bundesliga. Club Brugge neemt voor een opvallend bedrag afscheid van de Nigeriaan, terwijl ook FC Midtjylland meekijkt en blauw-zwart al aan een opvolger werkt. Of hij vrijdag nog speelt, is onzeker.

Raphael Onyedika lijkt dan toch aan zijn laatste dagen als speler van Club Brugge bezig. De Nigeriaanse middenvelder staat dicht bij een overstap naar Eintracht Frankfurt. Daarmee krijgt een transfersaga die al verschillende mercato’s aansleept eindelijk een duidelijke richting. Alleen de laatste formaliteiten zouden nog tussen hem en een verhuis naar Duitsland staan.

Volgens Het Laatste Nieuws hebben Club Brugge en Eintracht Frankfurt een akkoord bereikt over een transfersom van tien miljoen euro. De laatste details moeten nog worden afgehandeld, waarna Onyedika zijn medische tests in Duitsland kan afleggen. Als daarbij niets onverwachts opduikt, kan de deal snel officieel worden gemaakt.

Bedrag ligt ver onder zijn marktwaarde

Vooral de genoemde transfersom valt op. Transfermarkt schat de marktwaarde van Onyedika op 23 miljoen euro, ruim het dubbele van het bedrag waarover Club en Frankfurt nu een akkoord zouden hebben. Blauw-zwart krijgt zo geen grote financiële klapper voor een speler die de voorbije vier jaar bijzonder vaak in actie kwam.

Zijn contractsituatie speelt daarbij ongetwijfeld een rol. Onyedika ligt nog tot juni 2027 vast op Jan Breydel. Club had daardoor niet meer dezelfde onderhandelingspositie als bij een speler met nog drie of vier contractjaren. Een verkoop deze zomer voorkomt bovendien dat hij later voor een nog lager bedrag vertrekt.

Ook FC Midtjylland kijkt mee naar de afronding van de transfer. Club Brugge betaalde in augustus 2022 9,5 miljoen euro om Onyedika bij de Deense club weg te halen. Volgens Transfermarkt heeft Midtjylland recht op twintig procent van de meerwaarde bij een verkoop boven dat bedrag.

Bij een transfersom van tien miljoen euro bedraagt de winst tegenover de oorspronkelijke aankoopprijs slechts 500.000 euro. Op basis van die cijfers zou ongeveer 100.000 euro naar Midtjylland vloeien, dat nog 20% van de meerwaarde meepikt. Club houdt financieel dus nauwelijks meer over dan het bedrag dat het vier jaar geleden zelf betaalde.

Sportief leverde Onyedika wel heel wat wedstrijden af. De middenvelder kwam 183 keer uit voor Club Brugge, waarin hij negen doelpunten maakte en zes assists gaf. Hij werd tijdens zijn periode in Brugge bijna iedere transferperiode aan een vertrek gelinkt, maar bleef telkens aan boord.

Supercup komt mogelijk te vroeg

De timing van de deal zorgt ook voor een sportieve vraag. Club Brugge speelt vrijdag de Supercup tegen Union SG. Het is nog niet duidelijk of Onyedika in die wedstrijd zal aantreden. Veel zal afhangen van hoe snel de resterende details worden geregeld en wanneer hij naar Duitsland reist voor zijn medische keuring.

Club zou ondertussen al werk maken van een opvolger. Die vervanger kan snel nodig zijn, want met het vertrek van Onyedika verliest de ploeg een middenvelder die sinds 2022 een groot aantal wedstrijden verzamelde.

Voor de 25-jarige komt er zo vermoedelijk een einde aan een lange periode van transfergeruchten. Eintracht Frankfurt lijkt ditmaal wel door te zetten en heeft met Club een basisakkoord bereikt. De medische tests en de laatste afspraken moeten nu nog volgen voor de overstap definitief is.

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