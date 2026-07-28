Coach Issame Charaï kondigt transfergeweld aan bij Westerlo: nog zeker vier nieuwe spelers op komst

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Coach Issame Charaï kondigt transfergeweld aan bij Westerlo: nog zeker vier nieuwe spelers op komst
Foto: © photonews
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Westerlo heeft een bewogen eerste deel van de transferzomer achter de rug. De Kemphanen zagen verschillende vaste waarden vertrekken, maar boekten afgelopen weekend toch een 3-1-zege in een oefenwedstrijd tegen Dunkerque. Voor coach Issame Charaï blijft de kern voorlopig nog onvolledig.

Volgens Gazet van Antwerpen vertrokken al zes spelers die, wanneer ze fit waren, vrijwel altijd in de basis stonden. Dat maakt de opdracht voor Charaï bijzonder lastig, zeker omdat de uitgaande transfers niet beperkt bleven tot één linie. Westerlo moet op meerdere plaatsen tegelijk opnieuw bouwen.

Recordbedrag voor de Kemphanen

Financieel deed Westerlo uitstekende zaken. Met de wintertransfers van Adedire Mebude, Tuur Rommens, Kyan Vaesen en Griffin Yow erbij verdiende de club in één jaar tijd 34 miljoen euro. Volgens Charaï gaat het om een record.

Dat bedrag ligt zelfs hoger dan de geschatte marktwaarde van de huidige selectie. Transfermarkt waardeert de volledige kern op 31,53 miljoen euro. De Kemphanen realiseerden dus een uitzonderlijke opbrengst, maar moeten die sportieve verliezen nu wel opvangen.

Veel werd er voorlopig niet uitgegeven. Norman Bassette is de opvallendste nieuwkomer. De spits kwam op huurbasis over van Coventry. Daarnaast haalden de Kemphanen nog zes spelers, van wie het merendeel voor defensieve posities bedoeld is.

Nog vier profielen gezocht

De transferactiviteit van Westerlo is nog lang niet voorbij. "We zijn bezig met een aantal dossiers", vertelde Charaï bij Gazet van Antwerpen. De trainer maakte ook duidelijk waar de prioriteiten liggen: een centrale verdediger, twee flankspelers en een extra spits staan nog op het verlanglijstje.

"Goede profielen vinden kost tijd", klonk het. Toch schuift de competitiestart snel dichterbij en zal niet elke nieuwkomer nog een volledige voorbereiding kunnen afwerken. De oefenzege tegen Dunkerque was welkom, maar verandert weinig aan de vaststelling dat de kern nog verder moet worden aangevuld.

Westerlo heeft financieel ruimte gecreëerd, maar staat sportief voor een stevige heropbouw. De volgende transfers zullen mee bepalen hoeveel van de vertrokken kwaliteit tijdig kan worden vervangen voor de competitiestart.

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