Dit is waarom een speler van 15 miljoen euro bewust voor Lommel SK kiest

Sverre Nypan is nog maar iets meer dan twee weken speler van Lommel SK, maar zijn komst blijft opvallend. De Limburgers huren de 19-jarige middenvelder van Manchester City, dat hem amper een jaar geleden voor vijftien miljoen euro weghaalde bij Rosenborg.

Voor een speler met dat prijskaartje en die reputatie is Lommel geen voor de hand liggende tussenstop. Toch zit er een duidelijke gedachte achter de keuze. Lommel en Manchester City maken allebei deel uit van de City Football Group. Daardoor kan de Engelse topclub Nypan van dichtbij blijven volgen en mee bepalen hoe zijn ontwikkeling verloopt. De Noor ziet dat zelf als een belangrijk voordeel. Hij legde uit waarom hij voor Lommel Koos.

"Omdat het een club is van de City Group. Ze willen hun spelers voor hun eigen clubs laten uitkomen. Hier hebben ze meer controle over hoe het met me gaat en hoe ik presteer. Het was de makkelijkste en veiligste keuze voor mijn verdere ontwikkeling", vertelde hij aan Het Belang van Limburg. Voor Nypan woog die zekerheid zwaarder dan de naam of uitstraling van een andere mogelijke bestemming.

Veel talent, maar nog nood aan wedstrijden

Nypan geldt in Noorwegen al jaren als een van de grootste talenten van zijn generatie. Bij Rosenborg stond hij op zijn vijftiende al in de A-kern. In oktober 2025 mocht hij op 18-jarige leeftijd ook debuteren voor de Noorse nationale ploeg, met een invalbeurt tegen Nieuw-Zeeland. Daarnaast is hij jeugdinternational bij de U21.

Manchester City betaalde in de zomer van 2025 15 miljoen euro voor hem. Zijn huidige marktwaarde wordt op 13 miljoen euro geschat door Transfermarkt. Toch kon hij zich tijdens zijn eerste uitleenbeurt niet meteen doorzetten. Middlesbrough haalde hem vorig seizoen binnen, maar die periode draaide anders uit dan gehoopt.

Nypan steekt de hand deels in eigen boezem. Alles was nieuw en hij wist vooraf niet goed wat hem te wachten stond. Daarnaast verdween trainer Rob Edwards, die hem naar de club had gehaald, al na drie maanden richting Wolverhampton. Daardoor veranderde zijn situatie snel en werd uiteindelijk beslist dat een terugkeer naar City de beste oplossing was. In februari was hij weer in Engeland.





Lommel als bewuste tussenstap

Net daarom moet Lommel nu vooral voor speelminuten en stabiliteit zorgen. Nypan wil niet opnieuw een seizoen verliezen in een omgeving waar hij weinig aan bod komt. België heeft op dat vlak een goede reputatie.

Jonge spelers krijgen er sneller kansen dan in veel grotere competities, terwijl het niveau hoog genoeg ligt om echt getest te worden. "Dat is wat ik nu nodig heb", zei Nypan daarover. "Hopelijk kan ik hier veel wedstrijden spelen en de volgende stap zetten in mijn carrière."

Dat een speler met zijn achtergrond bewust voor Lommel kiest, blijft bijzonder. Tegelijk past de transfer perfect binnen het systeem van de City Football Group. Manchester City houdt zicht op zijn ontwikkeling, Lommel krijgt er een uitzonderlijk talent bij en Nypan belandt in een competitie waar hij niet alleen moet trainen, maar vooral moet spelen.

Zijn verhaal in Limburg zal daarom minder draaien om zijn prijskaartje dan om zijn aantal minuten. Na een moeilijke eerste uitleenbeurt moet Lommel de plaats worden waar zijn ontwikkeling opnieuw snelheid krijgt.