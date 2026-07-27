Standard krijgt nee, Anderlecht ziet kansen in opvallend dossier

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Standard krijgt nee, Anderlecht ziet kansen in opvallend dossier
Foto: © photonews
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Anderlecht heeft de piste van Tawfik Bentayeb opnieuw geopend. De Brusselaars willen hun aanval versterken en zien in de 24-jarige Marokkaan een profiel dat zowel centraal als op de flank kan spelen. Nu Luis Vázquez naar Birmingham trekt, komt er ruimte vrij om sneller door te duwen.

Volgens Sacha Tavolieri heeft Antoine Sibierski de gesprekken met Union Touarga Sportif hervat. Tussen de clubs zou al een eerste voorstel van drie miljoen euro zijn besproken, maar dat bedrag wordt nog verhoogd. Anderlecht moest eerst enkele onduidelijkheden rond het dossier uitklaren, maar heeft intussen rechtstreeks contact met de juiste gesprekspartners.

Verkoop van Vázquez maakt ruimte

De nakende transfer van Vázquez speelt mee in de timing. Anderlecht verkoopt de Argentijn voor 3,5 miljoen euro aan Birmingham en kan die opbrengst gebruiken om de onderhandelingen over Bentayeb vooruit te helpen. Een akkoord met Union Touarga is er nog niet, maar paars-wit neemt de piste ernstig.

Bentayeb is momenteel terug bij de Marokkaanse club. Union Touarga verhuurde hem in 2024 aan Rodez en een jaar later aan Troyes. Vooral bij die laatste club maakte hij indruk. De aanvaller scoorde twintig keer in 31 wedstrijden en gaf ook drie assists.

Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op acht miljoen euro geschat. Bentayeb is in de eerste plaats een spits, maar kan ook op andere aanvallende posities uit de voeten. Voor Marokko verzamelde hij één interland. Daarin kwam hij meteen tot scoren.

Standard krijgt een duidelijke nee van Bentayeb

Ook Standard probeerde zich opnieuw in het dossier te mengen. Nadat de Luikenaars eindelijk contact hadden met de mensen die het dossier effectief beheren, volgde een nieuwe toenadering. Bentayeb wees die piste echter af.

De aanvaller zou alleen naar België willen komen voor een club die Europees voetbal speelt. Daardoor maakt Standard momenteel geen kans. Anderlecht voldoet wel aan die voorwaarde en heeft zo een voordeel, al zal het zijn bod nog moeten verhogen om Union Touarga te overtuigen.

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