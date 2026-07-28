Ondanks bod van 35 miljoen euro: vertrek van sterkhouder Club Brugge is onbespreekbaar

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ondanks bod van 35 miljoen euro: vertrek van sterkhouder Club Brugge is onbespreekbaar
Foto: © photonews
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Terwijl Ivan Leko nog wacht op versterking en Club Brugge afscheid neemt van Raphael Onyedika, is één dossier wel glashelder. Nicolò Tresoldi blijft op Jan Breydel, ook al legde AS Roma al 35 miljoen euro op tafel en volgen Chelsea en Manchester United mee.

Club Brugge zit in de laatste rechte lijn naar het nieuwe seizoen, maar de kern is nog volop in beweging. Ivan Leko liet de voorbije weken al blijken dat hij sneller extra kwaliteit wil, zeker nu Raphael Onyedika vertrekt en de groep volgens hem erg jong oogt. Over Nicolò Tresoldi wil blauw-zwart echter geen discussie openen: hij blijft.

Volgens Het Laatste Nieuws mag de Duitse spits deze zomer "voor geen geld ter wereld" vertrekken. Die houding vloeit voort uit een afspraak die Club en Tresoldi tijdens het tussenseizoen maakten. De aanvaller engageerde zich om nog minstens één jaar op Jan Breydel te blijven. Club houdt zich aan die afspraak en weigert elke toenadering.

Bod van Roma meteen geweigerd

Interesse is er nochtans genoeg. AS Roma, Manchester United en Chelsea informeerden naar de 21-jarige aanvaller. Roma ging het verst en legde een voorstel van 35 miljoen euro op tafel. Club Brugge wees dat bod zonder aarzelen af.

Dat bedrag ligt tien miljoen euro boven de marktwaarde die Transfermarkt aan Tresoldi geeft. Toch hoeft Club niet te verkopen. Zijn contract loopt nog tot juni 2029, waardoor de club ook volgende zomer sterk aan de onderhandelingstafel kan verschijnen. Een nieuw topseizoen kan zijn prijs bovendien verder opdrijven.

Tresoldi kostte Club Brugge vorige zomer 7,5 miljoen euro. Hannover 96 liet hem toen naar België vertrekken, waarna hij zich snel tot een belangrijke aanvaller ontwikkelde. In 58 wedstrijden voor blauw-zwart scoorde hij 23 keer en gaf hij negen assists.

Andere aanpak dan bij Onyedika

De houding tegenover Tresoldi verschilt duidelijk van het dossier-Onyedika. De Nigeriaanse middenvelder staat voor een transfer van tien miljoen euro, hoewel zijn marktwaarde op 23 miljoen euro wordt geschat. Daar speelt een eerdere belofte mee: Club zou na nog één seizoen meewerken aan zijn vertrek, wat nu ook gebeurt.

Bij Tresoldi geldt het omgekeerde. Hij beloofde te blijven, Club wil hem sportief behouden en zijn lange contract biedt voldoende ruimte om geïnteresseerde clubs af te houden. Terwijl Leko nog wacht op versterking voor de verdediging en het middenveld, hoeft hij dus niet te vrezen dat ook zijn spits vlak voor de Supercup vertrekt.

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