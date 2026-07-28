Mitongo levert Standard miljoenen op én mogelijk later nog meer
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Volgens transferspecialist Fabrizio Romano dreigt Standard zijn 18-jarige toptalent René Mitongo kwijt te raken. De Luikse aanvaller is op weg naar het Turkse Trabzonspor en zou het voorstel van de club al hebben aanvaard.
Standard vangt 2,5 miljoen euro
Er is intussen ook meer duidelijkheid over de financiële kant van de deal. Volgens Sudinfo betaalt Trabzonspor 2,5 miljoen euro voor René Mitongo. Standard heeft bovendien een clausule laten opnemen die de club recht geeft op twintig procent van de meerwaarde bij een latere doorverkoop.
De Turken waren niet de enige gegadigde. Ook Çorum FK en Como brachten een bod uit, maar zij gingen minder ver dan Trabzonspor. De Italiaanse club legde 1,5 miljoen euro op tafel, terwijl Çorum FK rond de twee miljoen euro bood. Daardoor kwam Trabzonspor als meest concrete kandidaat voor de jonge spits uit de bus.
Volgens transferspecialist Fabrizio Romano dreigt Standard zijn 18-jarige toptalent René Mitongo kwijt te raken. De Luikse aanvaller is op weg naar het Turkse Trabzonspor en zou het voorstel van de club al hebben aanvaard.
Er zou met het management van René Mitongo een akkoord zijn bereikt over de contractvoorwaarden. De Luikenaar is momenteel onderweg naar Turkije, waar hij zijn medische testen zal afleggen.
De 18-jarige Belgische centrumspits staat zo voor zijn eerste buitenlandse avontuur. Mitongo werd opgeleid bij KSK Heist, KV Mechelen, Lierse, Beveren, KAA Gent en uiteindelijk Standard, waar hij ook zijn profdebuut maakte. Voor de eerste ploeg van de Rouches kwam hij negen keer in actie.
Vertrek van Mitongo komt niet onverwacht
Een transfer van het jonge talent hing al even in de lucht. Mitongo kwam zaterdag niet in actie tegen Juventus en ontbrak een dag later ook tegen Seraing. Daarmee werd al duidelijk dat een vertrek dichtbij was.
De Belgische U19-international heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van één miljoen euro. Zijn contract bij Standard loopt nog tot 30 juni 2028. Mitongo verlengde zijn verbintenis in de zomer van 2025, maar lijkt die dus niet uit te doen.
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