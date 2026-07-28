Ivan Leko wordt heel ongeduldig: tijd begint serieus te dringen voor Club Brugge

Club Brugge zit met weinig tijd op de klok. Vrijdag wacht de Supercup tegen Union SG en een week later begint de competitie, maar Ivan Leko vindt dat zijn kern nog niet staat waar hij die wil hebben. Vooral de vertraging bij enkele inkomende dossiers zorgt voor onvrede.

Volgens Het Laatste Nieuws liet Leko de voorbije weken al vaker verstaan dat hij sneller versterking verwacht. Club haalde deze zomer wel Andrej Vasovic, Cheveyo Tsawa en Yann Sommer binnen, maar daartegenover staat een lange lijst vertrekkers.

Christos Tzolis, Aleksandar Stankovic, Carlos Romero, Shandre Campbell en Dani van den Heuvel zochten andere oorden op. Daarnaast zette Simon Mignolet een punt achter zijn carrière.

Te veel jeugd in de kern

Leko zou ook moeite hebben met de huidige samenstelling van zijn spelersgroep. Die oogt volgens hem overdreven jong. De Kroaat wil niet wachten tot ver in het seizoen vooraleer de selectie volledig op punt staat.

Dat probleem wordt nog groter door het nakende vertrek van Raphael Onyedika. Club Brugge ziet zo opnieuw een belangrijke speler uit het hart van de ploeg verdwijnen. Blauw-zwart zou intussen extra kwaliteit willen toevoegen, zowel in de verdediging als op het middenveld.

De drie nieuwkomers hebben één opvallende gemene deler: Vasovic, Tsawa en Sommer zijn alle drie Zwitsers. Toch volstaat hun komst voorlopig niet om de balans in de kern te herstellen.





Supercup als eerste deadline

Voor Leko begint de tijd echt te dringen. De Supercup tegen Union is de eerste officiële wedstrijd van het seizoen en meteen een test voor een kern die nog volop in beweging is. Een week later volgt al de competitiestart, waardoor nieuwe spelers nauwelijks tijd krijgen om zich in te werken.

Club Brugge weet dus waar nog werk ligt. Leko wil bijkomende kwaliteit en meer maturiteit in zijn groep. Hij ziet de versterkingen liever vandaag dan morgen aansluiten, zodat zijn ploeg niet tijdens de eerste officiële weken nog naar haar definitieve vorm moet zoeken.