Opvallend: Cristiano Ronaldo krijgt stevige (en pijnlijke) sneer van Ryanair

Cristiano Ronaldo blijft zelfs op 41-jarige leeftijd voer voor discussie. Een vergelijking van zijn afgetrainde lichaam op zijn dertigste en veertigste lokte snel een scherpe reactie uit van Ryanair, dat de Portugees plaagde met zijn ontbrekende wereldtitel.

Een fanaccount op X zette twee foto’s naast elkaar: één van de Portugees op zijn dertigste en één op zijn veertigste. Op beide beelden is zijn afgetrainde lichaam te zien.

Het officiële account van Ryanair zag er meteen een kans in voor een plaagstoot. "0 World Cups vs 0 World Cups", reageerde de luchtvaartmaatschappij onder de post. De boodschap was duidelijk: lichamelijk veranderde er weinig, maar een wereldtitel ontbreekt nog altijd op zijn palmares.

0 World Cups vs 0 World Cups https://t.co/9Kf9GO3O4p — Ryanair (@Ryanair) July 27, 2026

Nog steeds actief op topniveau

Ronaldo denkt voorlopig nog niet aan stoppen. Hij speelt nog steeds voor Al-Nassr en blijft ook beschikbaar voor de Portugese nationale ploeg. Zijn leeftijd verhindert hem niet om een prominente rol op te eisen.

Op het voorbije WK droeg hij opnieuw de aanvoerdersband. Ronaldo kwam drie keer tot scoren, maar Portugal sneuvelde in de achtste finales tegen Spanje. Daardoor bleef ook na dat tornooi de wereldtitel buiten bereik.





Ryanair prikt door het eerbetoon

De oorspronkelijke post wilde vooral benadrukken hoe uitzonderlijk Ronaldo zijn lichaam onderhoudt. De reactie van Ryanair trok de aandacht echter meteen naar een ander onderdeel van zijn carrière. Voor Ronaldo verandert er weinig: fysiek blijft hij een uitzondering, terwijl de discussie over zijn ontbrekende wereldtitel hem blijft volgen.