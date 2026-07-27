Christian Burgess kan Rode Duivel worden: verdediger reageert op opvallende piste

Christian Burgess beschikt intussen over een Belgisch paspoort. Hij zou dus technisch gezien de Rode Duivels kunnen vertegenwoordigen. De speler sprak zich daarover uit in een interview voor de microfoon van DAZN.

Christian Burgess kwam in juli 2020 naar België na zijn transfer naar Union Saint-Gilloise. Na zes jaar bij de Brusselaars speelt hij dit seizoen bij een andere ploeg in ons land: KAA Gent.

Christian Burgess voelt zich intussen sterk verbonden met België

"Ik ben officieel Belg. Het is grappig om dat te zeggen", vertelde hij. "Het voelt wat vreemd. Het grootste deel van mijn leven was ik Brit, maar ik voel me heel sterk verbonden met België. Mijn vrouw is Belgisch, mijn dochtertje is Belgisch… Ze heeft zelfs nog geen Brits paspoort."

"Ik moet die administratie nog in orde brengen. Ik moet er gewoon werk van maken. Het staat al een tijd op mijn to-dolijst. Een groot deel van mij voelt zich Belg", gaat hij verder.

Hij voelt zich bovendien erg goed in België: "We zijn heel gelukkig in Brussel. We houden van de levensstijl. We voelen ons hier echt thuis. Het is absoluut mogelijk dat we hier blijven."

Christian Burgess, een toekomstige Rode Duivel?



Dan volgt uiteraard de logische vraag: kan hij ooit geselecteerd worden voor België en de Rode Duivels vertegenwoordigen op internationaal niveau? Ook al lijkt hij daar zelf niet echt in te geloven, is de centrale verdediger duidelijk: "Mark van Bommel mag me bellen als hij dat wil, ja. Maar ik denk dat die periode ondertussen voorbij is."