Union-speler op klaarlichte dag uit wagen gesleurd en in nekklem beroofd

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 4 reacties
Union-speler op klaarlichte dag uit wagen gesleurd en in nekklem beroofd
Foto: © photonews
Word fan van Union SG! 350

Een gewelddadige overval in Brussel heeft Union-speler Mohamed Fuseini op zondag zwaar doen schrikken. De Ghanese aanvaller werd uit zijn wagen gesleurd, in een nekklem gehouden en beroofd. Intussen staat hij wel opnieuw op het trainingsveld.

Mohamed Fuseini is opnieuw aan het trainen bij Union SG nadat hij in Brussel het slachtoffer werd van een gewelddadige overval. De 24-jarige Ghanees werd op klaarlichte dag uit zijn wagen getrokken en beroofd. Ondanks de schokkende omstandigheden kon hij nadien alweer aansluiten bij de groep.

Volgens Het Laatste Nieuws tonen beelden hoe meerdere gemaskerde mannen Fuseini uit zijn auto sleuren. De aanvaller wordt daarbij in een nekklem gehouden terwijl de overvallers zijn bezittingen afnemen. Zijn smartphone zou zijn meegenomen, net als een Rolex Datejust, een horloge dat enkele duizenden euro’s waard is.

Onderzoek van het parket

Na de overval lieten de daders Fuseini opnieuw gaan. De speler werd daarna verzorgd in het ziekenhuis. Over eventuele verwondingen is voorlopig geen verdere informatie bekendgemaakt, maar de schade valt mee.

Het parket onderzoekt de zaak. Union SG bedankte intussen de Brusselse politie voor de opvolging. De club communiceerde verder weinig details, maar bevestigde wel dat Fuseini opnieuw meetraint. Sportief neemt hij de draad weer op.

Dat de aanvaller zo snel weer op het oefenveld stond, is opvallend na de manier waarop hij werd aangepakt. Voor Union is het vooral belangrijk dat de speler opnieuw bij de groep is, terwijl het gerechtelijke onderzoek zijn gang gaat.

Sinds 2024 bij Union

Fuseini speelt sinds de zomer van 2024 voor Union SG. De Brusselaars namen hem toen over van Sturm Graz. De Ghanese aanvaller werd gehaald als speler voor de voorste linie en maakte sindsdien deel uit van de eerste ploeg.

De 24-jarige kwam intussen ook uit voor de nationale ploeg van Ghana. Zijn internationale status en passage in Oostenrijk maakten hem bij zijn komst een opvallende versterking. Hij ligt nog tot juni 2028 onder contract in Brussel.

Voorlopig ligt de focus echter niet alleen op zijn sportieve toekomst, maar op de gevolgen van de overval en het onderzoek naar de daders. Fuseini heeft de trainingen hervat, terwijl Union de zaak verder opvolgt en de politie probeert te achterhalen wie bij de feiten betrokken was.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG
Mohammed Fuseini

Meer nieuws

DONE DEAL: Belgische topclub incasseert miljoenen, maar speelt sterkhouder kwijt

DONE DEAL: Belgische topclub incasseert miljoenen, maar speelt sterkhouder kwijt

13:30
'Deal is rond: Club Brugge speelt middenvelder kwijt'

'Deal is rond: Club Brugge speelt middenvelder kwijt'

13:00
15
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/07: Ferrari

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/07: Ferrari

12:00
DONE DEAL: Frankrijk heeft nieuwe bondscoach en het is een grote naam

DONE DEAL: Frankrijk heeft nieuwe bondscoach en het is een grote naam

12:30
1
OFFICIEEL: Voor 2,5 miljoen gekocht, maar STVV stuurt hem opnieuw weg

OFFICIEEL: Voor 2,5 miljoen gekocht, maar STVV stuurt hem opnieuw weg

12:00
Niet alleen Bertaccini: ook deze twee Neerpede-producten moeten vrezen voor hun toekomst bij Anderlecht

Niet alleen Bertaccini: ook deze twee Neerpede-producten moeten vrezen voor hun toekomst bij Anderlecht

11:40
12
Ondanks bod van 35 miljoen euro: vertrek van sterkhouder Club Brugge is onbespreekbaar

Ondanks bod van 35 miljoen euro: vertrek van sterkhouder Club Brugge is onbespreekbaar

10:30
1
'Challenger Pro League-club kaapt middenvelder weg bij Feyenoord'

'Challenger Pro League-club kaapt middenvelder weg bij Feyenoord'

11:00
1
Dit is waarom een speler van 15 miljoen euro bewust voor Lommel SK kiest

Dit is waarom een speler van 15 miljoen euro bewust voor Lommel SK kiest

10:00
1
Coach Issame Charaï kondigt transfergeweld aan bij Westerlo: nog zeker vier nieuwe spelers op komst

Coach Issame Charaï kondigt transfergeweld aan bij Westerlo: nog zeker vier nieuwe spelers op komst

09:00
Voormalige speler van Anderlecht, Charleroi en Kortrijk hangt schoenen op 32-jarige leeftijd aan de haak

Voormalige speler van Anderlecht, Charleroi en Kortrijk hangt schoenen op 32-jarige leeftijd aan de haak

09:30
Mitongo levert Standard miljoenen op én mogelijk later nog meer

Mitongo levert Standard miljoenen op én mogelijk later nog meer

08:30
10
Ivan Leko wordt heel ongeduldig: tijd begint serieus te dringen voor Club Brugge

Ivan Leko wordt heel ongeduldig: tijd begint serieus te dringen voor Club Brugge

08:20
4
Opvallend: Cristiano Ronaldo krijgt stevige (en pijnlijke) sneer van Ryanair

Opvallend: Cristiano Ronaldo krijgt stevige (en pijnlijke) sneer van Ryanair

07:50
3
KV Kortrijk is nog niet klaar op transfermarkt: "Zo redden we het niet"

KV Kortrijk is nog niet klaar op transfermarkt: "Zo redden we het niet"

07:00
Deze Rode Duivels kunnen in augustus nog voor een verrassing zorgen

Deze Rode Duivels kunnen in augustus nog voor een verrassing zorgen

06:30
1
Twee jaar geleden nog in de JPL, nu strijden PSG en Juventus om speler van 30 miljoen

Twee jaar geleden nog in de JPL, nu strijden PSG en Juventus om speler van 30 miljoen

23:00
Waarom Van Bommel precies het profiel heeft dat België nu nodig heeft

Waarom Van Bommel precies het profiel heeft dat België nu nodig heeft

22:31
KAA Gent laat zijn oog vallen op Beerschot-spits

KAA Gent laat zijn oog vallen op Beerschot-spits

22:00
6
STVV-fans krijgen verrassend goed nieuws over hun aanvoerder

STVV-fans krijgen verrassend goed nieuws over hun aanvoerder

21:00
1
Dit is waarom Club Brugge Onyedika voor ‘slechts’ 10 miljoen euro laat gaan

Dit is waarom Club Brugge Onyedika voor ‘slechts’ 10 miljoen euro laat gaan

20:52
9
Standard krijgt nee, Anderlecht ziet kansen in opvallend dossier

Standard krijgt nee, Anderlecht ziet kansen in opvallend dossier

21:20
6
Christian Burgess kan Rode Duivel worden: verdediger reageert op opvallende piste

Christian Burgess kan Rode Duivel worden: verdediger reageert op opvallende piste

21:30
10
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/07: Addai - Titraoui - Rousseau - Arokodare - Opoku - Virginius

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/07: Addai - Titraoui - Rousseau - Arokodare - Opoku - Virginius

19:50
🎥 Zijn moeder viel zelfs flauw: dit is het mooiste doelpunt van het WK 2026

🎥 Zijn moeder viel zelfs flauw: dit is het mooiste doelpunt van het WK 2026

20:20
1
Van Champions League naar Den Dreef: OHL pakt uit met nieuwe aanvaller

Van Champions League naar Den Dreef: OHL pakt uit met nieuwe aanvaller

19:50
3
KRC Genk breekt clubrecord: Karetsas naar Dortmund voor dit bedrag

KRC Genk breekt clubrecord: Karetsas naar Dortmund voor dit bedrag

19:16
17
Dit zijn pareltjes uit de Jupiler Pro League waar we in het seizoen 2026-2027 naar uitkijken

Dit zijn pareltjes uit de Jupiler Pro League waar we in het seizoen 2026-2027 naar uitkijken

18:50
2
OFFICIEEL: RAAL La Louvière pakt uit met 13e (!) versterking

OFFICIEEL: RAAL La Louvière pakt uit met 13e (!) versterking

19:00
Ze willen de jackpot: Charleroi legt bod van 7 miljoen euro naast zich neer

Ze willen de jackpot: Charleroi legt bod van 7 miljoen euro naast zich neer

18:30
2
Vincent Janssen heeft opvallende nieuwe uitdaging beet na Antwerp

Vincent Janssen heeft opvallende nieuwe uitdaging beet na Antwerp

17:30
9
Verrassende wending: Anderlecht-spits Luis Vazquez verhuist voor dit bedrag naar Engeland

Verrassende wending: Anderlecht-spits Luis Vazquez verhuist voor dit bedrag naar Engeland

16:50
8
OFFICIEEL: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge

OFFICIEEL: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge

16:14
4
'JPL-club grijpt ernaast, nieuwe miljoenendeal op komst voor Patro Eisden Maasmechelen'

'JPL-club grijpt ernaast, nieuwe miljoenendeal op komst voor Patro Eisden Maasmechelen'

15:30
Timmy Simons haalt ex-coach van Oostende en Lierse naar OH Leuven

Timmy Simons haalt ex-coach van Oostende en Lierse naar OH Leuven

14:30
1
Na alle chaos: opvallende wending in transfersoap rond Tolu Arokodare

Na alle chaos: opvallende wending in transfersoap rond Tolu Arokodare

15:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 31/07 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KRC Genk breekt clubrecord: akkoord over Karetsas met Dortmund Goro Goro over Union-speler op klaarlichte dag uit wagen gesleurd en in nekklem beroofd Bork Bork over 'Sterkhouder Club Brugge wordt ongezien koopje' Goro Goro over DONE DEAL: Frankrijk heeft nieuwe bondscoach en het is een grote naam Fleming Lund Fleming Lund over Niet alleen Bertaccini: ook deze twee Neerpede-producten moeten vrezen voor hun toekomst bij Anderlecht RememberLierse RememberLierse over Timmy Simons haalt ex-coach van Oostende en Lierse naar OH Leuven TIGERMANIA TIGERMANIA over Dit is waarom een speler van 15 miljoen euro bewust voor Lommel SK kiest cartman_96 cartman_96 over Standard krijgt nee, Anderlecht ziet kansen in opvallend dossier cartman_96 cartman_96 over 'Challenger Pro League-club kaapt middenvelder weg bij Feyenoord' Viva Charleroi Viva Charleroi over Anderlecht relance le dossier Tawfik Bentayeb, pas intéressé par le Standard de Liège Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved