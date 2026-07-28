Union-speler op klaarlichte dag uit wagen gesleurd en in nekklem beroofd

Een gewelddadige overval in Brussel heeft Union-speler Mohamed Fuseini op zondag zwaar doen schrikken. De Ghanese aanvaller werd uit zijn wagen gesleurd, in een nekklem gehouden en beroofd. Intussen staat hij wel opnieuw op het trainingsveld.

Mohamed Fuseini is opnieuw aan het trainen bij Union SG nadat hij in Brussel het slachtoffer werd van een gewelddadige overval. De 24-jarige Ghanees werd op klaarlichte dag uit zijn wagen getrokken en beroofd. Ondanks de schokkende omstandigheden kon hij nadien alweer aansluiten bij de groep.

Volgens Het Laatste Nieuws tonen beelden hoe meerdere gemaskerde mannen Fuseini uit zijn auto sleuren. De aanvaller wordt daarbij in een nekklem gehouden terwijl de overvallers zijn bezittingen afnemen. Zijn smartphone zou zijn meegenomen, net als een Rolex Datejust, een horloge dat enkele duizenden euro’s waard is.

Onderzoek van het parket

Na de overval lieten de daders Fuseini opnieuw gaan. De speler werd daarna verzorgd in het ziekenhuis. Over eventuele verwondingen is voorlopig geen verdere informatie bekendgemaakt, maar de schade valt mee.

Het parket onderzoekt de zaak. Union SG bedankte intussen de Brusselse politie voor de opvolging. De club communiceerde verder weinig details, maar bevestigde wel dat Fuseini opnieuw meetraint. Sportief neemt hij de draad weer op.

Dat de aanvaller zo snel weer op het oefenveld stond, is opvallend na de manier waarop hij werd aangepakt. Voor Union is het vooral belangrijk dat de speler opnieuw bij de groep is, terwijl het gerechtelijke onderzoek zijn gang gaat.





Sinds 2024 bij Union

Fuseini speelt sinds de zomer van 2024 voor Union SG. De Brusselaars namen hem toen over van Sturm Graz. De Ghanese aanvaller werd gehaald als speler voor de voorste linie en maakte sindsdien deel uit van de eerste ploeg.

De 24-jarige kwam intussen ook uit voor de nationale ploeg van Ghana. Zijn internationale status en passage in Oostenrijk maakten hem bij zijn komst een opvallende versterking. Hij ligt nog tot juni 2028 onder contract in Brussel.

Voorlopig ligt de focus echter niet alleen op zijn sportieve toekomst, maar op de gevolgen van de overval en het onderzoek naar de daders. Fuseini heeft de trainingen hervat, terwijl Union de zaak verder opvolgt en de politie probeert te achterhalen wie bij de feiten betrokken was.