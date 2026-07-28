Transfernieuws en Transfergeruchten 28/07: Ferrari

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/07: Ferrari
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 28/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Ferrari

OFFICIEEL: Voor 2,5 miljoen gekocht, maar STVV stuurt hem opnieuw weg

Andrés Ferrari zal komend seizoen niet met STVV Europa in trekken. De 23-jarige spits keert opnieuw terug naar Sporting Gijón, waar hij ook tijdens de tweede helft van vorig seizoen al speelde. De Spaanse club huurt hem opnieuw, met een aankoopoptie die onder bepaalde voorwaarden verplicht wordt. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 27/07

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