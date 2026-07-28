DONE DEAL: Frankrijk heeft nieuwe bondscoach en het is een grote naam

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Frankrijk heeft nieuwe bondscoach en het is een grote naam
Foto: © photonews
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Kylian Mbappé en co namen na het WK zoals verwacht afscheid van Didier Deschamps, die het na ettelijke jaren welletjes vond. En ondertussen is er een nieuwe grote naam gevonden om hem op te volgen: Zinedine Zidane.

Een echte verrassing is het niet, want het hing al weken in de pijplijn dat Zinedine Zidane de nieuwe bondscoach zou gaan worden van de Fransen. Maar ondertussen is het eindelijk officieel, want Zidane werd dinsdagmiddag voorgesteld aan de pers.

Op een uitvoerige persvoorstelling liet hij meteen zichzelf gelden en deed hij ook al wat uitspraken richting de toekomst. "Ik heb het vaak gezegd: er is niets mooiers dan het Franse nationale elftal. Het is dan ook een vreugde – en uiteraard een bron van grote trots – om bondscoach van dit team te worden. Het brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee", aldus Zidane.

Zinedine Zidane heeft zin in zijn opdracht bij Frankrijk

"Ik wil voorzitter Philippe Diallo, het uitvoerend comité en de Franse voetbalbond bedanken voor het vertrouwen, en stilstaan ​​bij de veertien jaar die Didier en zijn staf hebben gewerkt. Vandaag gaan mijn gedachten ook uit naar alle trainers die mij hebben opgeleid. Uiteraard koester ik grote ambities met het Franse nationale elftal!"

Ook bondsvoorzitter Philippe Diallo is blij met de aanstelling van Zidane: "De aanstelling van Zinédine Zidane als bondscoach van het Franse nationale elftal vervult de Franse voetbalbond met grote trots. Het markeert de samenkomst van een legende uit de geschiedenis van "Les Bleus" – die is uitgegroeid tot een van de meest gelauwerde en gerespecteerde trainers van zijn generatie – en een selectie met uitzonderlijk potentieel en de hoogste ambities."

Frankrijk speelt snel tegen Rode Duivels met Zidane

"Het bijzondere traject van Zinédine Zidane wordt gekenmerkt door talent, hard werken, bescheidenheid en uitmuntendheid; waarden die ook het Franse nationale elftal hoog in het vaandel draagt ​​en die we de komende vier jaar gezamenlijk en ambitieus willen blijven uitdragen", aldus Diallo op de webstek van de Franse voetbalbond. De eerste opdracht van de Fransen is de Nations League, te beginnen met een wedstrijd tegen Turkije op 25 september en eentje in België op 28 september.

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Zinedine Zidane

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