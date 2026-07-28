'Deal is rond: Club Brugge speelt middenvelder kwijt'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 15 reacties
'Deal is rond: Club Brugge speelt middenvelder kwijt'
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De interesse in Raphael Onyedika is groter dan ooit. Club Brugge hoopt ook voor hem een heel mooi transferbedrag te vangen, terwijl duidelijk is dat ze hem deze zomer mogelijk zullen laten gaan en daar ook afspraken zijn over gemaakt. De deal is nu (zo goed als) rond.

Aernout Van Lindt

'Deal Onyedika is rond: enkel nog de formaliteiten'

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het zo goed als rond. Volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri is het nog een kwestie van de punten en de komma's en is het enkel nog een formaliteit tot er een handtekening zal komen tussen Raphaël Onyedika, Eintracht Frankfurt en Club Brugge.

De voorbije weken was er al heel wat te doen over de deal rond Raphaël Onyedika, nu is dat ook officieel en helemaal rond. De speler vertrekt voor minder dan tien miljoen euro van België naar Duitsland, nadat daarover een akkoord werd bereikt door alle partijen. 

Brandon Morren

Ook Al-Ittihad mengt zich voor Onyedika

Er is een nieuwe speler opgedoken in het dossier rond Raphael Onyedika. Volgens Fabrizio Romano heeft ook Al-Ittihad een officieel bod uitgebracht bij Club Brugge. Eintracht Frankfurt blijft intussen doorduwen om de transfer van de Nigeriaanse middenvelder snel af te ronden.

De concurrentie voor Onyedika neemt zo verder toe. Club Brugge zou ongeveer tien miljoen euro verlangen voor de middenvelder, die nog één jaar onder contract ligt. Frankfurt leek de voorbije dagen de beste papieren te hebben, maar krijgt nu dus concurrentie uit Saudi-Arabië. Een akkoord is er voorlopig nog niet, al lijkt een vertrek van Onyedika steeds dichterbij te komen.

Aernout Van Lindt

Club Brugge nabij akkoord voor Onyedika

Een bliksemvertrek zit er steeds meer aan te komen voor Raphael Onyedika. De prijs van zo'n tien miljoen euro leek weinig, maar vanuit Duitsland klinken steeds meer geluiden dat er wel degelijk een akkoord in de maak is tussen Club Brugge en Eintracht Frankfurt.

Het verschil tussen vraag en aanbod is maar enkele miljoenen meer. En dus zou er de komende weken wel eens een vergelijk tussen beide partijen kunnen gaan komen, waardoor er een snel vertrek van de verdedigende middenvelder zit aan te komen. De komende uren en dagen zal er vermoedelijk meer nieuws komen over de zaak.

Aernout Van Lindt

Frankfurt klopt nadrukkelijk aan voor Onyedika

Club Brugge is in gesprek met Eintracht Frankfurt over een mogelijke transfer van Raphael Onyedika. De Nigeriaan heeft een marktwaarde van liefst 23 miljoen euro op Transfermarkt, maar zou nu als een ongezien koopje kunnen vertrekken.

Plots klinkt het bij Het Laatste Nieuws dat blauw-zwart minstens tien miljoen euro voor hem wil vangen. Het contract van Onyedika loopt af in de zomer van 2027 en dus is het zaak om deze zomer te handelen, maar dan nog. Benieuwd met welk bod Eintracht Frankfurt over de brug komt, terwijl het ook op zoek gaat naar een akkoord met Onyedika zelf.

De interesse in Raphael Onyedika is groter dan ooit. Club Brugge hoopt ook voor hem een heel mooi transferbedrag te vangen, terwijl duidelijk is dat ze hem deze zomer mogelijk zullen laten gaan en daar ook afspraken zijn over gemaakt.

"Naar verluidt heeft Eintracht Frankfurt een voorstel ingediend bij Club Brugge voor Raphael Onyedika. Er zijn onderhandelingen gaande, terwijl ook diverse andere clubs interesse tonen in de middenvelder", aldus transfergoeroe Fabrizio Romano op de sociale media vrijdag. Daardoor lijkt het erop dat de Duitsers vol voor de middenvelder van Club Brugge zullen gaan.

De Duitse club volgde hem ook tijdens de voorbije twee transferperiodes al, maar tot een akkoord kwam het toen niet. Deze zomer wil Club Brugge zijn goudhaantje bij een goed bod wel laten vertrekken, maar Frankfurt zal wel boter bij de vis moeten neertellen.

Frankfurt toont al veel langer interesse in Onyedika

Eintract Frankfurt zoekt al langer versterking voor de positie van verdedigende middenvelder en Raphael Onyedika zou perfect in de plannen passen. Er zijn natuurlijk veel kapers op de kust voor de 25-jarige defensieve middenvelder, want er is onder meer Galatasaray dat zich al roerde en ook vanuit Engeland kijken verschillende ploegen naar de Nigeriaan.

Voor Club Brugge is het tijd om tot een conclusie te komen. Het contract van Raphael Onyedika loopt nog tot juni 2027, waardoor Club stilaan moet beslissen: verlengen of verkopen. En daarbij lijken ze geneigd hem te zullen verkopen, al willen ze dat niet tegen elke prijs laten gebeuren.

Lees ook... Dit is waarom Club Brugge Onyedika voor ‘slechts’ 10 miljoen euro laat gaan

Club Brugge beleefde veel plezier aan Onyedika

Met nog één volledig seizoen plus een extra jaar op zijn contract kan blauw-zwart nog altijd een stevige transfersom vragen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 23 miljoen euro. Club Brugge haalde Onyedika in 2022 voor bijna tien miljoen euro weg bij FC Midtjylland. Sindsdien groeide hij uit tot een vaste waarde op het middenveld. 

Hoe hoog het eerste bod van Frankfurt op Onyedika is? Dat is niet bekend gemaakt. Onder de 25 miljoen euro lijkt Club Brugge zijn goudhaantje sowieso niet te willen laten gaan, maar de onderhandelingen zouden wel onder een positief gesternte plaatsvinden tot dusver.

15 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Eintracht Frankfurt
Raphael Onyedika

Meer nieuws

Dit is waarom Club Brugge Onyedika voor ‘slechts’ 10 miljoen euro laat gaan

Dit is waarom Club Brugge Onyedika voor ‘slechts’ 10 miljoen euro laat gaan

20:52
9
Ondanks bod van 35 miljoen euro: vertrek van sterkhouder Club Brugge is onbespreekbaar

Ondanks bod van 35 miljoen euro: vertrek van sterkhouder Club Brugge is onbespreekbaar

10:30
1
DONE DEAL: Belgische topclub incasseert miljoenen, maar speelt sterkhouder kwijt

DONE DEAL: Belgische topclub incasseert miljoenen, maar speelt sterkhouder kwijt

13:30
Ivan Leko wordt heel ongeduldig: tijd begint serieus te dringen voor Club Brugge

Ivan Leko wordt heel ongeduldig: tijd begint serieus te dringen voor Club Brugge

08:20
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/07: Ferrari

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/07: Ferrari

12:00
DONE DEAL: Frankrijk heeft nieuwe bondscoach en het is een grote naam

DONE DEAL: Frankrijk heeft nieuwe bondscoach en het is een grote naam

12:30
1
OFFICIEEL: Voor 2,5 miljoen gekocht, maar STVV stuurt hem opnieuw weg

OFFICIEEL: Voor 2,5 miljoen gekocht, maar STVV stuurt hem opnieuw weg

12:00
Union-speler op klaarlichte dag uit wagen gesleurd en in nekklem beroofd

Union-speler op klaarlichte dag uit wagen gesleurd en in nekklem beroofd

11:12
4
Niet alleen Bertaccini: ook deze twee Neerpede-producten moeten vrezen voor hun toekomst bij Anderlecht

Niet alleen Bertaccini: ook deze twee Neerpede-producten moeten vrezen voor hun toekomst bij Anderlecht

11:40
12
'Challenger Pro League-club kaapt middenvelder weg bij Feyenoord'

'Challenger Pro League-club kaapt middenvelder weg bij Feyenoord'

11:00
1
Dit is waarom een speler van 15 miljoen euro bewust voor Lommel SK kiest

Dit is waarom een speler van 15 miljoen euro bewust voor Lommel SK kiest

10:00
1
Coach Issame Charaï kondigt transfergeweld aan bij Westerlo: nog zeker vier nieuwe spelers op komst

Coach Issame Charaï kondigt transfergeweld aan bij Westerlo: nog zeker vier nieuwe spelers op komst

09:00
Voormalige speler van Anderlecht, Charleroi en Kortrijk hangt schoenen op 32-jarige leeftijd aan de haak

Voormalige speler van Anderlecht, Charleroi en Kortrijk hangt schoenen op 32-jarige leeftijd aan de haak

09:30
Mitongo levert Standard miljoenen op én mogelijk later nog meer

Mitongo levert Standard miljoenen op én mogelijk later nog meer

08:30
10
Opvallend: Cristiano Ronaldo krijgt stevige (en pijnlijke) sneer van Ryanair

Opvallend: Cristiano Ronaldo krijgt stevige (en pijnlijke) sneer van Ryanair

07:50
3
KV Kortrijk is nog niet klaar op transfermarkt: "Zo redden we het niet"

KV Kortrijk is nog niet klaar op transfermarkt: "Zo redden we het niet"

07:00
Deze Rode Duivels kunnen in augustus nog voor een verrassing zorgen

Deze Rode Duivels kunnen in augustus nog voor een verrassing zorgen

06:30
1
Twee jaar geleden nog in de JPL, nu strijden PSG en Juventus om speler van 30 miljoen

Twee jaar geleden nog in de JPL, nu strijden PSG en Juventus om speler van 30 miljoen

23:00
Waarom Van Bommel precies het profiel heeft dat België nu nodig heeft

Waarom Van Bommel precies het profiel heeft dat België nu nodig heeft

22:31
KAA Gent laat zijn oog vallen op Beerschot-spits

KAA Gent laat zijn oog vallen op Beerschot-spits

22:00
6
STVV-fans krijgen verrassend goed nieuws over hun aanvoerder

STVV-fans krijgen verrassend goed nieuws over hun aanvoerder

21:00
1
Standard krijgt nee, Anderlecht ziet kansen in opvallend dossier

Standard krijgt nee, Anderlecht ziet kansen in opvallend dossier

21:20
6
Christian Burgess kan Rode Duivel worden: verdediger reageert op opvallende piste

Christian Burgess kan Rode Duivel worden: verdediger reageert op opvallende piste

21:30
10
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/07: Addai - Titraoui - Rousseau - Arokodare - Opoku - Virginius

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/07: Addai - Titraoui - Rousseau - Arokodare - Opoku - Virginius

19:50
🎥 Zijn moeder viel zelfs flauw: dit is het mooiste doelpunt van het WK 2026

🎥 Zijn moeder viel zelfs flauw: dit is het mooiste doelpunt van het WK 2026

20:20
1
Van Champions League naar Den Dreef: OHL pakt uit met nieuwe aanvaller

Van Champions League naar Den Dreef: OHL pakt uit met nieuwe aanvaller

19:50
3
KRC Genk breekt clubrecord: Karetsas naar Dortmund voor dit bedrag

KRC Genk breekt clubrecord: Karetsas naar Dortmund voor dit bedrag

19:16
17
Dit zijn pareltjes uit de Jupiler Pro League waar we in het seizoen 2026-2027 naar uitkijken

Dit zijn pareltjes uit de Jupiler Pro League waar we in het seizoen 2026-2027 naar uitkijken

18:50
2
OFFICIEEL: RAAL La Louvière pakt uit met 13e (!) versterking

OFFICIEEL: RAAL La Louvière pakt uit met 13e (!) versterking

19:00
Ze willen de jackpot: Charleroi legt bod van 7 miljoen euro naast zich neer

Ze willen de jackpot: Charleroi legt bod van 7 miljoen euro naast zich neer

18:30
2
OFFICIEEL: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge

OFFICIEEL: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge

16:14
4
Vincent Janssen heeft opvallende nieuwe uitdaging beet na Antwerp

Vincent Janssen heeft opvallende nieuwe uitdaging beet na Antwerp

17:30
9
Verrassende wending: Anderlecht-spits Luis Vazquez verhuist voor dit bedrag naar Engeland

Verrassende wending: Anderlecht-spits Luis Vazquez verhuist voor dit bedrag naar Engeland

16:50
8
15.000 (!) supporters op Fandag Club Brugge (en één speler stal de show)

15.000 (!) supporters op Fandag Club Brugge (en één speler stal de show)

27/07
2
'JPL-club grijpt ernaast, nieuwe miljoenendeal op komst voor Patro Eisden Maasmechelen'

'JPL-club grijpt ernaast, nieuwe miljoenendeal op komst voor Patro Eisden Maasmechelen'

15:30
Timmy Simons haalt ex-coach van Oostende en Lierse naar OH Leuven

Timmy Simons haalt ex-coach van Oostende en Lierse naar OH Leuven

14:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 31/07 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KRC Genk breekt clubrecord: akkoord over Karetsas met Dortmund Goro Goro over Union-speler op klaarlichte dag uit wagen gesleurd en in nekklem beroofd Bork Bork over 'Sterkhouder Club Brugge wordt ongezien koopje' Goro Goro over DONE DEAL: Frankrijk heeft nieuwe bondscoach en het is een grote naam Fleming Lund Fleming Lund over Niet alleen Bertaccini: ook deze twee Neerpede-producten moeten vrezen voor hun toekomst bij Anderlecht RememberLierse RememberLierse over Timmy Simons haalt ex-coach van Oostende en Lierse naar OH Leuven TIGERMANIA TIGERMANIA over Dit is waarom een speler van 15 miljoen euro bewust voor Lommel SK kiest cartman_96 cartman_96 over Standard krijgt nee, Anderlecht ziet kansen in opvallend dossier cartman_96 cartman_96 over 'Challenger Pro League-club kaapt middenvelder weg bij Feyenoord' Viva Charleroi Viva Charleroi over Anderlecht relance le dossier Tawfik Bentayeb, pas intéressé par le Standard de Liège Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved