DONE DEAL: Belgische topclub incasseert miljoenen, maar speelt sterkhouder kwijt

Het zat er al eventjes aan te komen en nu is het ook officieel: Kjell Scherpen verlaat Union SG en keert terug naar de Premier League. Daar heeft hij een meerjarig contract getekend bij Ipswich Town. De Brusselaars moeten vlak voor de Supercup op zoek naar een opvolger.

"De club bevestigt met veel genoegen de komst van doelman Kjell Scherpen. Kjell tekent een contract voor vier seizoenen (tot 2030) bij 'The Blues' en komt over van de Belgische club Royale Union Saint-Gilloise", opende Ipswich Town een persbericht op de eigen webstek.

"De 26-jarige doelman speelde eerder in Engeland voor Brighton & Hove Albion en kwam op het hoogste niveau uit voor Ajax en Vitesse Arnhem in Nederland, en voor Sturm Graz in Oostenrijk. Hij speelde de afgelopen twee seizoenen in de groepsfase van de Champions League en kwam uit voor diverse Nederlandse jeugdelftallen (waaronder Jong Oranje); ook werd hij eerder in zijn carrière al eens opgeroepen voor het grote Oranje."

✍️ We are delighted to confirm the signing of goalkeeper Kjell Scherpen from Belgian side Royale Union Saint-Gilloise.



Kjell joins the Blues on a four-year contract to 2030. — Ipswich Town (@IpswichTown) July 28, 2026

"Hij is de zesde aanwinst van de club deze zomer. Na het ondertekenen van zijn contract zei Kjell: "Dit is een moment waar ik erg trots op ben. Het is een geweldige kans om mijn kwaliteiten te tonen en mezelf te bewijzen in de beste competitie ter wereld; ik kijk er dan ook enorm naar uit om hier samen mooie herinneringen te maken."

Iedereen blij met de komst van Kjell Scherpen

"Ik heb goede gesprekken gevoerd en alles hier voelt heel positief aan, waardoor ik ontzettend veel zin heb om bij Ipswich Town aan de slag te gaan. "Ik kijk ernaar uit om mijn teamgenoten te ontmoeten en kan niet wachten om kennis te maken met de fans en te beginnen."





Town-manager Gary O'Neil is ook blij met de deal: "Kjell is een waardevolle versterking voor onze keepersgroep en we zijn blij dat hij bij ons is. Hij heeft ervaring op het hoogste niveau in verschillende landen en in Europese competities, en hij kijkt ernaar uit om zich nu in de Premier League te bewijzen. We kijken ernaar uit dat hij zich bij de rest van de selectie voegt en samen met ons de voorbereiding op het seizoen start."