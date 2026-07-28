Druk is groot, maar de hoop is levend voor KAA Gent én RSC Anderlecht

Er staat meteen druk op de ketel. Zowel voor RSC Anderlecht als voor KAA Gent is er een belangrijke thuiswedstrijd aankomende donderdag. Zeker De Buffalo's hebben geen enkele mogelijkheid tot falen. Voor vorst, voor vrijheid en voor coëfficiënt, u weet het wel.

Het wordt een eerste officiële thuiswedstrijd dit seizoen en het wordt er eentje die meteen veel gewicht in de schaal legt, voor zowel RSC Anderlecht als KAA Gent. Donderdag moeten beide clubs zich plaatsen: Anderlecht voor de derde voorronde van de Europa League, Gent voor die van de Conference League.

Anderlecht start met een klein voordeel na het gelijkspel in Zweden tegen Hammarby: de return is thuis, waar de Mauves hun kwalificatie kunnen veiligstellen. Als het fout zou lopen, dan gaan ze wel nog naar de derde voorronde van de Conference League.

RSC Anderlecht én KAA Gent meteen onder grote druk

Na vorig seizoen - waarin een dubbele uitschakeling volgde - is het zaak nu wél minstens twee keer een voorronde te winnen en zo een League Phase te halen. Voor KAA Gent is de situatie penibeler: de Buffalo’s mogen zich geen misstap veroorloven tegen Cherkasy als ze een publieke blamage willen vermijden en zij moeten drie voorrondes zonder misstap overleven.

Voor beide clubs geldt dat een vroege uitschakeling niet alleen een sportieve tegenvaller zou zijn, maar ook gevolgen kan hebben voor bredere belangen — met name het Belgische Europese plaatje. Een voortijdige uitschakeling zou niet alleen slecht nieuws zijn voor de clubs zelf, maar ook voor de UEFA-coëfficiënt van België.

Mikken op plaats zes, of toch vooral plaats zeven vasthouden?

Deze zomer klom België officieel voorbij Nederland naar de zevende plaats in de ranglijst: onze noorderburen verloren 19,200 punten uit het seizoen 2021-2022, terwijl België “maar” 6,600 punten zag vervallen. En dus zijn we gestegen, nog voor het seizoen is begonnen. Het befaamde fanaccount van de Belgische coëfficiënt is voor dit seizoen nog niet bezig, maar moet wel snel aan de bak.





❌ Racing Genk 🇧🇪



En daarmee eindigt het 🇧🇪 seizoen in Europa. Het was niet top, maar ook geen volledige flop!



Nu 👀 op 🇵🇹 dat wél een zeer goed seizoen speelt en verder van ons wegloopt. Toch kunnen we volgend seizoen de achtervolging inzetten. Nu al zin in! pic.twitter.com/ECoWaMvp8G — De Belgische coëfficiënt (@Coefficient_BE) March 19, 2026

Belgium staat nu minder dan 5,000 punten verwijderd van de zesde plaats van Portugal, en bijna 7,000 punten boven Nederland op de achtste plek. Als België deze positie volhoudt, verandert er komend seizoen weinig aan de toewijzing van de Europese tickets: de derde in de competitie — of de bekerwinnaar als die niet in de top-drie eindigt — zou wel in de League Phase van de Europa League beginnen in plaats van in de play-offs, zoals STVV dit jaar.

De zesde plek pakken van Portugal blijft een stevige opdracht, maar het effect zou dan wél groot zijn. België zou dan zes clubs mogen afvaardigen naar Europees voetbal in plaats van vijf. Drie clubs zouden in de Champions League belanden: twee rechtstreeks in de groepsfase en de derde startend in de derde voorronde.

Belgische teams moeten nu wakker worden

Merk op dat later instappen in de Europa League niet per se meer punten garandeert. Een uitschakeling in de Europa League-playoffs stuurt een ploeg door naar de Conference League, waar de kansen om ver te geraken vaak realistischer zijn. Voor een club als STVV, die sportief gezien niet op het hoogste niveau behoort te blijven, kan deelname aan de Europa League zelfs een risico op puntverlies betekenen.

Concreet komt het erop neer dat elk Europees punt telt voor de coëfficiënt. Anderlecht en Gent kunnen dus een directe invloed hebben op de internationale positie van het Belgische voetbal. Slagen zij erin zich te plaatsen, dan blijft de droom om Portugal van de zesde plaats te verdringen in leven. Mislukken ze, dan wordt het meteen lastiger om die ambitie vast te houden. De voorbije jaren hadden we met Charleroi en Anderlecht al een paar kleine dreuntjes te verwerken op dit gebied.