DONE DEAL: jonge doelman (ex-Gent en OH Leuven) waagt opvallende overstap

Célestin De Schrevel trekt van La Louvière naar Virton. De 24-jarige doelman kan zo extra ervaring gaan opdoen op een iets lager niveau - en wie weet op termijn terugkomen naar het hoogste niveau. De deal is ondertussen officieel.

Voor de Jupiler Pro League heeft deze transfer weinig directe gevolgen, maar voor de Challenger Pro League en voor enkele Belgische spelers wel: Virton haalt met Célestin De Schrevel een jonge, Belgische doelman binnen om de concurrentie tussen de palen te versterken nu de club is gepromoveerd naar de Challenger Pro League.

Voor La Louvière betekent zijn vertrek dat ze opnieuw moeten zoeken naar een betrouwbare keeper, en voor talenten die op het randje tussen eerste elftal en jeugd zitten is dit een herinnering dat speelminuten in D1B een realistisch alternatief zijn.

Virton haalt Célestin De Schrevel van La Louvière in huis

Célestin De Schrevel kwam in de zomer van 2025 transfervrij naar La Louvière na een opleiding bij Leuven en een vervolg in de jeugd van AA Gent. Na een seizoen bij RAAL La Louvière trekt hij nu naar Virton, dat net naar de Challenger Pro League promoveerde.

“Royal Excelsior Virton is verheugd de komst van Célestin De Schrevel aan te kondigen”, schrijft de club op zijn kanalen. “Belgische doelman, 24 jaar, 1,87 m, sluit zich aan bij de Groenen en Witten. Opgeleid in Leuven, verder gevormd bij AA Gent en daarna actief bij RAAL La Louvière. Dit seizoen verdedigt hij het doel van Virton in de Challenger Pro League en krijgt hij het nummer 1.”

De club uit de provincie Luxemburg bedankte ook RAAL La Louvière: “De club bedankt RAAL La Louvière hartelijk voor de kwaliteit van de uitwisseling en het professionalisme dat tijdens dit dossier is getoond.” Op zijn Instagram-account liet De Schrevel weten hoe hij terugkijkt op zijn seizoen bij La Louvière: “Na een leerrijk seizoen gaan onze wegen uit elkaar. Ik wil de club, de supporters en iedereen die heeft bijgedragen aan mijn sportieve en persoonlijke groei bedanken. Dankjewel.”

De 24-jarige De Schrevel hoopt in Virton meer speeltijd te krijgen. Afgelopen seizoen kwam hij in totaal aan slechts 480 speelminuten, verspreid over vijf wedstrijden in alle competities. In die duels incasseerde hij 10 doelpunten, wat neerkomt op een simpele rekensom van ongeveer twee tegendoelpunten per wedstrijd.

Virton mikt op behoud in de Challenger Pro League. Na hun promotie wil de club niet terugdeinzen voor het hogere niveau; dat vraagt om degelijke resultaten en een eerste seizoen waarin stabiliteit centraal staat voor het team.