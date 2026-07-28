'Challenger Pro League-club kaapt middenvelder weg bij Feyenoord'

Na uitleenbeurten aan Excelsior en Monterey Bay lijkt Chris-Kévin Nadje zijn toekomst definitief buiten Feyenoord te zoeken. KAS Eupen heeft met de Rotterdammers een akkoord bereikt en ziet in de middenvelder een versterking voor zijn ambities in de Challenger Pro League.

KAS Eupen staat op het punt om Chris-Kévin Nadje over te nemen van Feyenoord. De middenvelder moet enkel nog de laatste formaliteiten afronden voor hij in de Challenger Pro League aan de slag kan. Voor de Oostkantonners zou het een opvallende versterking zijn na een seizoen dat op de zevende plaats eindigde.

Volgens FR12 hebben Eupen en Feyenoord inmiddels een akkoord bereikt. Over de transfersom is voorlopig niets bekend. Transfermarkt schat de marktwaarde van Nadje op 500.000 euro, exact het bedrag dat Feyenoord in 2024 betaalde om hem weg te halen bij FC Versailles.

Weinig uitzicht bij Feyenoord

Nadje slaagde er in Rotterdam nooit in om echt door te breken. De middenvelder kwam slechts 13 keer uit voor de eerste ploeg van Feyenoord. Een vaste rol zat er niet in, waardoor de club hem vorig seizoen opnieuw elders minuten liet maken.

In de zomer van 2025 trok hij op huurbasis naar Excelsior. Die uitleenbeurt kwam in maart al ten einde. Een terugkeer naar Feyenoord leverde hem echter geen nieuwe kansen op, want vrijwel meteen volgde een tweede uitleenperiode. Dit keer belandde hij bij Monterey Bay in de Verenigde Staten.

Voor Nadje wordt Eupen dus een nieuwe start in Europa. De Challenger Pro League biedt hem de kans om opnieuw regelmaat op te bouwen na twee seizoenen waarin hij vaak van omgeving veranderde en bij Feyenoord nauwelijks aan spelen toekwam.





Eupen mikt hoger volgend seizoen

Eupen eindigde afgelopen seizoen als zevende. Dat resultaat zal de ambitie om opnieuw richting promotiestrijd te kijken alleen maar hebben aangewakkerd. Met Nadje krijgt de ploeg een middenvelder die ervaring meebrengt uit Frankrijk, Nederland en de Verenigde Staten.

De deal is nog niet officieel aangekondigd, maar de clubs zouden elkaar gevonden hebben. Zodra de papierwinkel afgerond is, kan Nadje aansluiten bij zijn nieuwe ploeg. Voor Feyenoord betekent de transfer het definitieve afscheid van een speler die in twee jaar tijd geen vaste plaats wist te veroveren.