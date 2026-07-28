OFFICIEEL: Voor 2,5 miljoen gekocht, maar STVV stuurt hem opnieuw weg

Andrés Ferrari zal komend seizoen niet met STVV Europa in trekken. De 23-jarige spits keert opnieuw terug naar Sporting Gijón, waar hij ook tijdens de tweede helft van vorig seizoen al speelde. De Spaanse club huurt hem opnieuw, met een aankoopoptie die onder bepaalde voorwaarden verplicht wordt.

STVV maakte de deal bekend via de eigen clubkanalen. Voor Ferrari betekent het dat zijn tweede passage in Haspengouw voorlopig wordt onderbroken. De Uruguayaan kwam in de zomer van 2024 eerst op huurbasis over van Villarreal en werd een jaar later definitief vastgelegd voor 2,5 miljoen euro.

Opnieuw naar Gijón

In januari 2026 stuurde STVV Ferrari al eens naar Sporting Gijón. Daar kwam hij tot zeven wedstrijden en twee doelpunten. Die korte periode krijgt nu een vervolg, met een constructie die kan uitmonden in een definitieve transfer.

Bij STVV bleef zijn rendement wisselend. Ferrari speelde in totaal 52 wedstrijden voor de Kanaries, scoorde tien keer en gaf vier assists. Hij liet zich geregeld opmerken met fraaie doelpunten, maar groeide nooit helemaal uit tot een vaste keuze in de spits.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 1,8 miljoen euro. Dat ligt onder de 2,5 miljoen euro die STVV vorig jaar betaalde om hem definitief over te nemen van Villarreal. De aankoopverplichting kan daarom belangrijk worden in het dossier.

Europees seizoen zonder Ferrari

Sportief is de timing opvallend. STVV staat voor een seizoen met Europees voetbal, maar Ferrari zal daar niet bij zijn. De club kiest er opnieuw voor om hem speelminuten te laten zoeken in Spanje, waar hij de omgeving al kent.





Ferrari werd in 2023 wereldkampioen met Uruguay U20 en gold bij zijn komst als een aanvaller met groeimarge. Bij Sporting Gijón krijgt hij opnieuw de kans om regelmaat op te bouwen en zijn cijfers op te krikken.

Voor STVV ontstaat er duidelijkheid in de aanval. De club weet dat Ferrari niet in de Europese kern zal zitten en kan de selectie daarop afstemmen. Voor de speler ligt de opdracht in Spanje: voldoende minuten maken en de voorwaarden voor een definitieve transfer afdwingen.