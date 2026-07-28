Niet alleen Bertaccini: ook deze twee Neerpede-producten moeten vrezen voor hun toekomst bij Anderlecht

Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
| 12 reacties
Niet alleen Bertaccini: ook deze twee Neerpede-producten moeten vrezen voor hun toekomst bij Anderlecht
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4366

Dat Adriano Bertaccini voorlopig niet in de plannen van Vitor Bruno voorkomt, raakte de voorbije dagen al bekend. Maar de aanvaller is lang niet de enige die deze zomer moet knokken voor zijn toekomst bij Anderlecht.

Ook Tristan Degreef en Mario Stroeykens bevinden zich in een moeilijke positie nu de Portugese coach zijn selectie vorm begint te geven.

De eerste officiële wedstrijd van het seizoen tegen Hammarby gaf meteen een duidelijke indicatie. Terwijl Joshua Nga Kana en Jayden Onia-Seke als 17-jarigen aan de aftrap verschenen en Noah Kalonji zelfs zijn debuut mocht maken als invaller, bleven Degreef en Stroeykens negentig minuten lang op de bank.

Dat was geen toeval. Vitor Bruno heeft vanaf zijn eerste dag duidelijk gemaakt dat hij niet kijkt naar naam, leeftijd of verdiensten uit het verleden. Alleen wat hij dagelijks op training ziet, bepaalt wie speelt.

Stroeykens aast op transfer

Voor Mario Stroeykens lijkt de situatie zelfs vrij duidelijk. De middenvelder voelt dat zijn verhaal bij Anderlecht stilaan geschreven is en heeft zijn entourage al gevraagd om uit te kijken naar een nieuwe uitdaging.

Een transfer was deze zomer sowieso al de bedoeling en de huidige situatie lijkt die plannen alleen maar te versterken. Anderlecht staat ook niet weigerachtig tegenover een vertrek. Bij een interessant bod zal paars-wit meewerken aan een transfer.

Degreef moet zich heruitvinden

Voor Tristan Degreef ligt het verhaal een stuk complexer. Vorig seizoen groeide de flankaanvaller nog uit tot een vaste waarde onder Jérémy Taravel, maar Vitor Bruno ziet hem niet langer als buitenspeler.

De Portugese trainer testte Degreef de voorbije weken als nummer tien, maar was volgens onze informatie niet overtuigd van zijn prestaties op die positie.

Op de flank zoekt Bruno dan weer een ander profiel. Hij wil meer snelheid en diepgang, terwijl de club bovendien nog actief op zoek is naar extra versterking voor die positie. Daar komt nog eens bovenop dat jonge talenten als Onia-Seke en Nga Kana dit seizoen meer kansen zullen krijgen. Dat maakt de concurrentie voor Degreef bijzonder groot.

Dubbele concurrentie

Ook centraal op het middenveld is de situatie niet eenvoudig. Anderlecht haalde met Lukas Ambros al extra concurrentie in huis en blijft speuren naar nog een creatieve middenvelder.

Degreef zal zich dus moeten bewijzen op een positie waar de concurrentie alleen maar groter dreigt te worden.

Voor sportief directeur Antoine Sibierski is dat precies de bedoeling. De Fransman wil op elke positie minstens twee volwaardige opties en volgt de trainingen van dichtbij. De nieuwe sportieve baas laat niets aan het toeval over en vormt samen met Vitor Bruno een tandem die dagelijks evalueert welke spelers het gewenste niveau halen.

Europese campagne wordt cruciaal

Veel zal de komende weken afhangen van het Europese parcours van Anderlecht. Als paars-wit zich weet te plaatsen voor de groepsfase, zal de club een bredere kern nodig hebben om de combinatie van competitie, beker en Europees voetbal aan te kunnen.

Mocht de Europese campagne vroeg eindigen, dan wordt de kans groter dat de selectie nog verder wordt uitgedund.

Voor Bertaccini, Degreef en Stroeykens verandert dat voorlopig weinig. Geen van hen is door Anderlecht op een zijspoor gezet, maar alle drie weten ze dat hun plaats allesbehalve verzekerd is. De boodschap van Vitor Bruno is glashelder: reputatie telt niet, alleen prestaties op training. 

12 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Tristan Degreef

Meer nieuws

DONE DEAL: Belgische topclub incasseert miljoenen, maar speelt sterkhouder kwijt

DONE DEAL: Belgische topclub incasseert miljoenen, maar speelt sterkhouder kwijt

13:30
'Deal is rond: Club Brugge speelt middenvelder kwijt'

'Deal is rond: Club Brugge speelt middenvelder kwijt'

13:00
15
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/07: Ferrari

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/07: Ferrari

12:00
DONE DEAL: Frankrijk heeft nieuwe bondscoach en het is een grote naam

DONE DEAL: Frankrijk heeft nieuwe bondscoach en het is een grote naam

12:30
1
OFFICIEEL: Voor 2,5 miljoen gekocht, maar STVV stuurt hem opnieuw weg

OFFICIEEL: Voor 2,5 miljoen gekocht, maar STVV stuurt hem opnieuw weg

12:00
Union-speler op klaarlichte dag uit wagen gesleurd en in nekklem beroofd

Union-speler op klaarlichte dag uit wagen gesleurd en in nekklem beroofd

11:12
4
'Challenger Pro League-club kaapt middenvelder weg bij Feyenoord'

'Challenger Pro League-club kaapt middenvelder weg bij Feyenoord'

11:00
1
Voormalige speler van Anderlecht, Charleroi en Kortrijk hangt schoenen op 32-jarige leeftijd aan de haak

Voormalige speler van Anderlecht, Charleroi en Kortrijk hangt schoenen op 32-jarige leeftijd aan de haak

09:30
Ondanks bod van 35 miljoen euro: vertrek van sterkhouder Club Brugge is onbespreekbaar

Ondanks bod van 35 miljoen euro: vertrek van sterkhouder Club Brugge is onbespreekbaar

10:30
1
Dit is waarom een speler van 15 miljoen euro bewust voor Lommel SK kiest

Dit is waarom een speler van 15 miljoen euro bewust voor Lommel SK kiest

10:00
1
Coach Issame Charaï kondigt transfergeweld aan bij Westerlo: nog zeker vier nieuwe spelers op komst

Coach Issame Charaï kondigt transfergeweld aan bij Westerlo: nog zeker vier nieuwe spelers op komst

09:00
Mitongo levert Standard miljoenen op én mogelijk later nog meer

Mitongo levert Standard miljoenen op én mogelijk later nog meer

08:30
10
Ivan Leko wordt heel ongeduldig: tijd begint serieus te dringen voor Club Brugge

Ivan Leko wordt heel ongeduldig: tijd begint serieus te dringen voor Club Brugge

08:20
4
Opvallend: Cristiano Ronaldo krijgt stevige (en pijnlijke) sneer van Ryanair

Opvallend: Cristiano Ronaldo krijgt stevige (en pijnlijke) sneer van Ryanair

07:50
3
KV Kortrijk is nog niet klaar op transfermarkt: "Zo redden we het niet"

KV Kortrijk is nog niet klaar op transfermarkt: "Zo redden we het niet"

07:00
Deze Rode Duivels kunnen in augustus nog voor een verrassing zorgen

Deze Rode Duivels kunnen in augustus nog voor een verrassing zorgen

06:30
1
Standard krijgt nee, Anderlecht ziet kansen in opvallend dossier

Standard krijgt nee, Anderlecht ziet kansen in opvallend dossier

21:20
6
Twee jaar geleden nog in de JPL, nu strijden PSG en Juventus om speler van 30 miljoen

Twee jaar geleden nog in de JPL, nu strijden PSG en Juventus om speler van 30 miljoen

23:00
Waarom Van Bommel precies het profiel heeft dat België nu nodig heeft

Waarom Van Bommel precies het profiel heeft dat België nu nodig heeft

22:31
KAA Gent laat zijn oog vallen op Beerschot-spits

KAA Gent laat zijn oog vallen op Beerschot-spits

22:00
6
Verrassende wending: Anderlecht-spits Luis Vazquez verhuist voor dit bedrag naar Engeland

Verrassende wending: Anderlecht-spits Luis Vazquez verhuist voor dit bedrag naar Engeland

16:50
8
Christian Burgess kan Rode Duivel worden: verdediger reageert op opvallende piste

Christian Burgess kan Rode Duivel worden: verdediger reageert op opvallende piste

21:30
10
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/07: Addai - Titraoui - Rousseau - Arokodare - Opoku - Virginius

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/07: Addai - Titraoui - Rousseau - Arokodare - Opoku - Virginius

19:50
STVV-fans krijgen verrassend goed nieuws over hun aanvoerder

STVV-fans krijgen verrassend goed nieuws over hun aanvoerder

21:00
1
Dit is waarom Club Brugge Onyedika voor ‘slechts’ 10 miljoen euro laat gaan

Dit is waarom Club Brugge Onyedika voor ‘slechts’ 10 miljoen euro laat gaan

20:52
9
🎥 Zijn moeder viel zelfs flauw: dit is het mooiste doelpunt van het WK 2026

🎥 Zijn moeder viel zelfs flauw: dit is het mooiste doelpunt van het WK 2026

20:20
1
Van Champions League naar Den Dreef: OHL pakt uit met nieuwe aanvaller

Van Champions League naar Den Dreef: OHL pakt uit met nieuwe aanvaller

19:50
3
Dit zijn pareltjes uit de Jupiler Pro League waar we in het seizoen 2026-2027 naar uitkijken

Dit zijn pareltjes uit de Jupiler Pro League waar we in het seizoen 2026-2027 naar uitkijken

18:50
2
KRC Genk breekt clubrecord: Karetsas naar Dortmund voor dit bedrag

KRC Genk breekt clubrecord: Karetsas naar Dortmund voor dit bedrag

19:16
17
OFFICIEEL: RAAL La Louvière pakt uit met 13e (!) versterking

OFFICIEEL: RAAL La Louvière pakt uit met 13e (!) versterking

19:00
Ze willen de jackpot: Charleroi legt bod van 7 miljoen euro naast zich neer

Ze willen de jackpot: Charleroi legt bod van 7 miljoen euro naast zich neer

18:30
2
Vincent Janssen heeft opvallende nieuwe uitdaging beet na Antwerp

Vincent Janssen heeft opvallende nieuwe uitdaging beet na Antwerp

17:30
9
OFFICIEEL: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge

OFFICIEEL: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge

16:14
4
'JPL-club grijpt ernaast, nieuwe miljoenendeal op komst voor Patro Eisden Maasmechelen'

'JPL-club grijpt ernaast, nieuwe miljoenendeal op komst voor Patro Eisden Maasmechelen'

15:30
Na alle chaos: opvallende wending in transfersoap rond Tolu Arokodare

Na alle chaos: opvallende wending in transfersoap rond Tolu Arokodare

15:00
Timmy Simons haalt ex-coach van Oostende en Lierse naar OH Leuven

Timmy Simons haalt ex-coach van Oostende en Lierse naar OH Leuven

14:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Ronde 2
Hammarby Hammarby 1-1 Anderlecht Anderlecht
Tromsø IL Tromsø IL 0-1 Hradec Králové Hradec Králové
Besiktas Besiktas 1-0 FC Midtjylland FC Midtjylland
Sankt Gallen Sankt Gallen 2-1 SL Benfica SL Benfica
FC Midtjylland FC Midtjylland 30/07 Besiktas Besiktas
Hradec Králové Hradec Králové 30/07 Tromsø IL Tromsø IL
Anderlecht Anderlecht 30/07 Hammarby Hammarby
SL Benfica SL Benfica 30/07 Sankt Gallen Sankt Gallen

Nieuwste reacties

We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KRC Genk breekt clubrecord: akkoord over Karetsas met Dortmund Goro Goro over Union-speler op klaarlichte dag uit wagen gesleurd en in nekklem beroofd Bork Bork over 'Sterkhouder Club Brugge wordt ongezien koopje' Goro Goro over DONE DEAL: Frankrijk heeft nieuwe bondscoach en het is een grote naam Fleming Lund Fleming Lund over Niet alleen Bertaccini: ook deze twee Neerpede-producten moeten vrezen voor hun toekomst bij Anderlecht RememberLierse RememberLierse over Timmy Simons haalt ex-coach van Oostende en Lierse naar OH Leuven TIGERMANIA TIGERMANIA over Dit is waarom een speler van 15 miljoen euro bewust voor Lommel SK kiest cartman_96 cartman_96 over Standard krijgt nee, Anderlecht ziet kansen in opvallend dossier cartman_96 cartman_96 over 'Challenger Pro League-club kaapt middenvelder weg bij Feyenoord' Viva Charleroi Viva Charleroi over Anderlecht relance le dossier Tawfik Bentayeb, pas intéressé par le Standard de Liège Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved