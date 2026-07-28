Niet alleen Bertaccini: ook deze twee Neerpede-producten moeten vrezen voor hun toekomst bij Anderlecht

Dat Adriano Bertaccini voorlopig niet in de plannen van Vitor Bruno voorkomt, raakte de voorbije dagen al bekend. Maar de aanvaller is lang niet de enige die deze zomer moet knokken voor zijn toekomst bij Anderlecht.

Ook Tristan Degreef en Mario Stroeykens bevinden zich in een moeilijke positie nu de Portugese coach zijn selectie vorm begint te geven.

De eerste officiële wedstrijd van het seizoen tegen Hammarby gaf meteen een duidelijke indicatie. Terwijl Joshua Nga Kana en Jayden Onia-Seke als 17-jarigen aan de aftrap verschenen en Noah Kalonji zelfs zijn debuut mocht maken als invaller, bleven Degreef en Stroeykens negentig minuten lang op de bank.

Dat was geen toeval. Vitor Bruno heeft vanaf zijn eerste dag duidelijk gemaakt dat hij niet kijkt naar naam, leeftijd of verdiensten uit het verleden. Alleen wat hij dagelijks op training ziet, bepaalt wie speelt.

Stroeykens aast op transfer

Voor Mario Stroeykens lijkt de situatie zelfs vrij duidelijk. De middenvelder voelt dat zijn verhaal bij Anderlecht stilaan geschreven is en heeft zijn entourage al gevraagd om uit te kijken naar een nieuwe uitdaging.

Een transfer was deze zomer sowieso al de bedoeling en de huidige situatie lijkt die plannen alleen maar te versterken. Anderlecht staat ook niet weigerachtig tegenover een vertrek. Bij een interessant bod zal paars-wit meewerken aan een transfer.





Degreef moet zich heruitvinden

Voor Tristan Degreef ligt het verhaal een stuk complexer. Vorig seizoen groeide de flankaanvaller nog uit tot een vaste waarde onder Jérémy Taravel, maar Vitor Bruno ziet hem niet langer als buitenspeler.

De Portugese trainer testte Degreef de voorbije weken als nummer tien, maar was volgens onze informatie niet overtuigd van zijn prestaties op die positie.

Op de flank zoekt Bruno dan weer een ander profiel. Hij wil meer snelheid en diepgang, terwijl de club bovendien nog actief op zoek is naar extra versterking voor die positie. Daar komt nog eens bovenop dat jonge talenten als Onia-Seke en Nga Kana dit seizoen meer kansen zullen krijgen. Dat maakt de concurrentie voor Degreef bijzonder groot.

Dubbele concurrentie

Ook centraal op het middenveld is de situatie niet eenvoudig. Anderlecht haalde met Lukas Ambros al extra concurrentie in huis en blijft speuren naar nog een creatieve middenvelder.

Degreef zal zich dus moeten bewijzen op een positie waar de concurrentie alleen maar groter dreigt te worden.

Voor sportief directeur Antoine Sibierski is dat precies de bedoeling. De Fransman wil op elke positie minstens twee volwaardige opties en volgt de trainingen van dichtbij. De nieuwe sportieve baas laat niets aan het toeval over en vormt samen met Vitor Bruno een tandem die dagelijks evalueert welke spelers het gewenste niveau halen.

Europese campagne wordt cruciaal

Veel zal de komende weken afhangen van het Europese parcours van Anderlecht. Als paars-wit zich weet te plaatsen voor de groepsfase, zal de club een bredere kern nodig hebben om de combinatie van competitie, beker en Europees voetbal aan te kunnen.

Mocht de Europese campagne vroeg eindigen, dan wordt de kans groter dat de selectie nog verder wordt uitgedund.

Voor Bertaccini, Degreef en Stroeykens verandert dat voorlopig weinig. Geen van hen is door Anderlecht op een zijspoor gezet, maar alle drie weten ze dat hun plaats allesbehalve verzekerd is. De boodschap van Vitor Bruno is glashelder: reputatie telt niet, alleen prestaties op training.