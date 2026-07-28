Stevige opstekers (en hersenbrekers) voor Ivan Leko

Club Brugge wil er snel iets van gaan maken. Te beginnen dit weekend met de Supercup tegen Union SG. De internationals zijn terug, al is de vraag of ze die ook meteen gaan gebruiken. Het seizoen is nog lang en dus is forceren zeker geen optie.

Het was een beetje het 'eerste schooldaggevoel' voor een aantal Rode Duivels bij Club Brugge: Joaquin Seys, Brandon Mechele en Hans Vanaken meldden zich dinsdag terug op het oefencentrum in Westkapelle om er de trainingen te hervatten.

De voorbereiding van blauw-zwart liep tot nog toe stroef. In de laatste vier oefenduels verloren ze driemaal, waaronder opnieuw afgelopen weekend tegen Stade Rennais. Dat resultaat schetst echter geen compleet beeld: trainer Ivan Leko miste gedurende lange periodes belangrijke spelers door interlands en blessures.

Seys, Mechele en Vanaken terug in Brugge — klaar voor de Supercup?

Niet alle internationals zijn al terug. Zo geniet Joël Ordonez nog vakantie: hij raakte geblesseerd aan de voet tijdens de achtste finale van Ecuador op het WK en blijft voorlopig op krukken en met een brace. Hij is niet inzetbaar voor de start van het seizoen.

Ivan Leko moet het deze zomer ook doen zonder Christos Tzolis, die voor een recordbedrag van 40 miljoen euro naar Arsenal vertrok. Tel daarbij vijf nieuwe veldspelers op en de komst van doelman Yann Sommer: veel mutatie in korte tijd, wat de opbouw van het seizoen bemoeilijkt.

Timing is een factor, hersenbrekers voor Club Brugge en Ivan Leko

Club Brugge moet snel schakelen: vrijdag staat al de Supercup van België op het programma tegen Union Saint-Gilloise in het Jan Breydelstadion. Met minder dan een week voorbereiding achter de rug is het de vraag hoeveel speelminuten de pas teruggekeerde internationals meteen zullen krijgen.





Seys, Mechele en Vanaken zijn bekende waarden binnen de kern, maar ook zij moeten opnieuw ritme en automatismen vinden met nieuwe ploegmaats. Die eenheid is tot dusver nog niet gegroeid tijdens de voorbereiding, wat de rolverdeling tegen Union onzeker maakt.