Concurrentie gewaarschuwd: deze Belgische topclub heeft nu al een enorme voorsprong

De transfermarkt draait nog altijd op volle toeren, maar terwijl de meeste Belgische topclubs nog volop sleutelen aan hun kern, lijkt er één ploeg al helemaal klaar voor de start van het nieuwe seizoen. De enige die zijn huiswerk zo goed als klaar heeft.

Union Saint-Gilloise heeft opnieuw indruk gemaakt met zijn voorbereiding op de competitie en lijkt als enige topclub zijn huiswerk nagenoeg volledig af te hebben.

Dat betekent niet dat er geen uitgaande transfers meer zullen volgen. Integendeel. De kans is groot dat eerste doelman Kjell Scherpen de komende dagen nog naar het Engelse Ipswich Town vertrekt. Toch lijkt niemand in het Dudenpark daar echt van wakker te liggen. Bij Union is men al jaren voorbereid op elk mogelijk scenario.

Dat is precies de kracht van de Brusselaars. Achter de schermen liggen voor elke potentiële vertrekker meerdere vervangers klaar. Zodra een speler vertrekt, wordt vrijwel onmiddellijk doorgeschakeld naar het volgende dossier. Dat bewezen ze deze zomer opnieuw.

Na het afscheid van aanvoerder Christian Burgess moest Union op zoek naar een nieuwe leider achterin. Lang duurde die zoektocht niet. Met Nikki Havenaar stond zijn vervanger al klaar. De 31-jarige Japanner moet de ervaring brengen die Burgess achterlaat.

Ook het nakende vertrek van Mamadou Thierno Barry werd al opgevangen. Union haalde met Nohim Chibani een jonge centrale verdediger uit de Duitse derde klasse. Een naam die bij het grote publiek nauwelijks een belletje doet rinkelen, maar dat gold in het verleden voor wel meer Union-aanwinsten.



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Vertrouwen in het datasysteem

De Brusselaars hebben de voorbije jaren bewezen dat hun datagedreven scouting tot de beste van Europa behoort. Tal van spelers die elders nauwelijks bekend waren, groeiden in het Dudenpark uit tot absolute sterkhouders.

Waarom zou Chibani niet de volgende in dat rijtje kunnen worden? Ook op het middenveld investeerde Union stevig. Met Ondrej Kricfalus werd een Tsjechisch jeugdinternational voor ongeveer vijf miljoen euro binnengehaald. Daarnaast legde de landskampioen drie miljoen euro neer voor de Roemeense international Darius Olaru, die voor extra creativiteit moet zorgen.

Op de flank kwam dan weer Relebohile Mofokeng over van Orlando Pirates. De Zuid-Afrikaanse winger kostte zo'n 3,5 miljoen euro en past perfect binnen het profiel waar Union al jaren naar zoekt.

Opvallend is dat geen van die namen de voorbije maanden nadrukkelijk aan andere Belgische topclubs werd gelinkt. Dat is typisch Union. De Brusselaars vertrouwen blind op hun eigen analyses en trekken zich weinig aan van de publieke opinie.

Concurrentie hinkt achterop

Terwijl Union bijna klaar lijkt voor de competitiestart, is dat bij de concurrentie een heel ander verhaal.

Antwerp moet na de overname door het consortium rond Wouter Vandenhaute zijn transferzomer eigenlijk nog op gang trekken en zoekt bovendien nog altijd een nieuwe hoofdtrainer.

Club Brugge staat dan weer voor een bijzonder drukke periode. Blauw-zwart moet niet alleen meerdere vertrekkers vervangen, maar dreigt ook nog extra basisspelers kwijt te spelen. Het dossier rond Nicolò Tresoldi toont aan hoe groot de buitenlandse interesse is.

Ook Anderlecht is nog volop op zoek naar versterking. Vitor Bruno wil extra kwaliteit op verschillende posities en sportief directeur Antoine Sibierski heeft nog flink wat werk voor de boeg.

Bij Racing Genk is de situatie vergelijkbaar. Ook daar beseft men dat de selectie nog extra kwaliteit nodig heeft om opnieuw mee te strijden voor de titel.

Voorsprong die goud waard kan zijn

Dat kan Union een enorme voorsprong opleveren. Door de hervormde competitie wordt een sterke start belangrijker dan ooit. In het verleden konden topclubs tijdens de play-offs nog heel wat puntenverlies uit de reguliere competitie rechtzetten. Die luxe is vandaag veel beperkter.

Wie in augustus meteen punten pakt, legt de basis voor de rest van het seizoen. Net daarom lijkt de strategie van Union opnieuw bijzonder doordacht. Terwijl de concurrentie nog druk bezig is met inkomende en uitgaande transfers, kunnen de Brusselaars zich volledig focussen op het voetbal. Als die voorsprong zich ook vertaalt in resultaten, zou Union wel eens opnieuw de grote winnaar van de transferzomer én van de competitiestart kunnen worden.