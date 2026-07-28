'Antwerp kaapt speler met JPL-ervaring weg voor neus Standard'

Royal Antwerp FC wil zich deze zomer danig versterken op de arbeidsmarkt. Daartoe hebben ze nu ook Maxime Busi nadrukkelijk op de verlanglijst gezet. De transfer is een kwestie van uren of dagen, zo lijkt het volgens de krant.

Sommige profielen van transfervrije spelers zijn al langer weg uit het Belgische voetbal, maar zouden hier nog altijd een rol kunnen spelen. Denk bijvoorbeeld aan Krépin Diatta, die op het WK Frankrijk en België nog het leven zuur maakte. De ex-Bruggeling kreeg geen nieuw contract bij Monaco.

Maxime Busi zit in hetzelfde schuitje na het einde van zijn avontuur bij Reims. Idem voor Théo Bongonda, Chancel Mbemba, Mathew Ryan, Paul Nardi en Henry Onyekuru om maar een paar namen te noemen. Maar voor Busi is er stilaan witte rook.

Maxime Busi niet naar Standard, maar naar Royal Antwerp FC?

Nadat hij de voorbije maand in de picture liep bij Standard, lijkt het nu Royal Antwerp FC die er met hem vandoor zal gaan. Zij willen er de rechtsachter heel graag bij en volgens Gazet van Antwerpen is er een akkoord in de maak.

Busi speelde afgelopen seizoen 27 wedstrijden voor Reims, maar wel in de Franse tweede klasse, nadat de club gezakt was uit de Ligue 1. Toch heeft hij ook Ligue-ervaring opgedaan en in het verleden ook al Serie A-ervaring met Parma.

'Royal Antwerp FC heeft prijs: Maxime Busi komt terug naar de Belgische competitie'

In eigen land speelde hij in een verder verleden onder meer 43 wedstrijden voor Sporting Charleroi en in Nederland was hij actief bij NAC. De speler komt uit de jeugdopleiding van Standard en STVV, maar speelde nooit voor die teams in de A-kern.





De voorbije maanden was hij goed bezig bij Reims, maar hij kreeg er na vier jaar toch geen nieuw contract. Volgens Transfermarkt heeft hij nog een marktwaarde van anderhalf miljoen euro, waardoor hij ook met oog op de toekomst nog een waardevol profiel heeft.