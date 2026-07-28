Na heel wat gedoe: Italië heeft zijn nieuwe bondscoach beet

Na heel wat gedoe: Italië heeft zijn nieuwe bondscoach beet
Foto: © photonews
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Pep Guardiola was de eerste naam op het lijstje, maar hij weigerde. Toen kwam Andrea Pirlo op de proppen, maar dat liep op een sisser uit. En dus wordt het uiteindelijk Roberto Mancini als nieuwe bondscoach. Hij won al Euro 2020 (in 2021) met de Squadra.

Roberto Mancini keert terug als bondscoach van Italië na plotse ommekeer rond Pirlo. Italië heeft een turbulente zoektocht naar een nieuwe bondscoach achter de rug. Na een afwijzing van Pep Guardiola en een bijna-akkoord met Andrea Pirlo, kiest de Federatie uiteindelijk voor een oude bekende: Roberto Mancini.

Dat meldt de doorgaans goed ingelichte journalist Fabrizio Romano. De eerste keuze van de Squadra Azzurra was Pep Guardiola. De Spanjaard wees het voorstel af: hij wil meer tijd nemen voor zichzelf vooraleer een nieuw project te starten, en het financiële plaatje uit Italië kon hem niet overtuigen.

Pirlo leek binnen, tot een sponsorrel roet in het eten gooide

Daarna schoof Andrea Pirlo razendsnel naar voren als topfavoriet om Gennaro Gattuso op te volgen. Er lag al een akkoord van principe op tafel en het contract lag klaar om te tekenen.

De deal ontspoorde echter toen een commercieel partnerschap tussen Pirlo en Fonbet — gelinkt aan Russische belangen — opnieuw onder de loep werd genomen. Die ontdekking deed de Italiaanse bond op de rem staan, net op het moment dat in de media zijn aanstelling als een kwestie van tijd werd voorgesteld.

De soap kreeg nog een staartje binnen de Italiaanse voetbalbond. Paolo Maldini, technisch directeur, en adviseur Leonardo namen al na tien dagen ontslag. Hun vertrek houdt verband met het verzet van voorzitter Giovanni Malagò tegen de benoeming van Pirlo als bondscoach.

Witte rook: Mancini maakt comeback

Om snel duidelijkheid te scheppen gaat Italië terug naar een vertrouwd gezicht. Volgens Fabrizio Romano keert Roberto Mancini terug op de bank van de nationale ploeg. Tussen 2018 en 2023 leidde hij de Azzurri naar winst op het EK 2020 (gespeeld in 2021) en twee keer naar brons in de Nations League (2021 en 2023).

Mancini verlaat daarvoor Al-Sadd in Qatar en haalde het in de eindsprint van Antonio Conte. Italië kan zo meteen opnieuw bouwen richting de komende interlands. Met Mancini krijgt Italië meteen een duidelijk plan en iemand die de kern en de Italiaanse voetbalcultuur door en door kent. De focus ligt nu op een vlotte overgang en het herstellen van rust na een woelige dagen. De erelijst uit zijn vorige termijn geeft de Azzurri alvast houvast voor de volgende campagne.

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