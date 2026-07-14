Waarom Youri Tielemans dé sleutelfiguur wordt bij Manchester United om weer titels te pakken

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Waarom Youri Tielemans dé sleutelfiguur wordt bij Manchester United om weer titels te pakken
Foto: © photonews
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Youri Tielemans heeft zijn absolute toptransfer eindelijk te pakken. Op zijn 29e staat de Rode Duivel op het punt om de overstap te maken naar Manchester United, een club die veel meer zoekt dan zomaar een nieuwe middenvelder. Ze willen een basis om de weggelopen andere topclubs in te halen.

Op Old Trafford geloven ze dat hun middenveld de sleutel wordt om opnieuw mee te strijden met Manchester City, Liverpool en Arsenal. United beseft dat het de voorbije jaren te ver verwijderd is geraakt van de Engelse top. Sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson volgden trainers, transfers en teleurstellingen elkaar in sneltempo op. 

Eén van de besten in de Premier League

De nieuwe sportieve leiding wil daar komaf mee maken en ziet de heropbouw van het middenveld als de basis van alles. Daar past Tielemans perfect in. Onze landgenoot heeft misschien niet meer de explosiviteit van een twintiger, maar hij bezit iets wat veel moeilijker te vinden is: voetbalintelligentie. Hij weet wanneer hij moet versnellen, wanneer hij een duel moet aangaan en vooral wanneer hij de bal vooruit moet spelen. Dat laatste is precies waarom United hem zo graag wil.

Bij Aston Villa groeide Tielemans uit tot één van de best passende middenvelders van de Premier League. Geen enkele middenvelder speelde vorig seizoen meer passes die meerdere verdedigende linies in één keer uitschakelden. Hij is de speler die het tempo bepaalt, de aanval in gang zet en creatieve spelers sneller in stelling brengt.

Dat is exact wat Manchester United nodig heeft. Bruno Fernandes moest de voorbije seizoenen vaak zelf diep terugzakken om het spel op te bouwen. Met Tielemans achter zich kan de Portugese spelmaker veel dichter bij het vijandelijke strafschopgebied blijven, waar hij het meeste gevaar creëert. Het is een rolverdeling die United opnieuw meer balans moet geven.

United wil hem als modernere Casemiro

Ook defensief past Tielemans in het plaatje. Hij is geen klassieke balafpakker zoals Casemiro in zijn beste jaren, maar leest het spel uitstekend. Hij kiest zijn momenten om druk te zetten en onderschept veel ballen dankzij zijn positionering. Dat maakt hem bijzonder geschikt voor een ploeg die gecontroleerd wil domineren in plaats van voortdurend achter de feiten aan te lopen.

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Zijn polyvalentie is daarbij een extra troef. Tielemans kan als verdedigende middenvelder spelen, maar evengoed een rij hoger of zelfs als offensieve middenvelder uit de voeten. Met de terugkeer van Europees voetbal wil United veel roteren en net daarom is zo'n profiel goud waard.

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. Blessures speelden hem vorig seizoen geregeld parten en United zal zijn fysieke belasting zorgvuldig moeten beheren. Bovendien zal hij waarschijnlijk naast een meer defensief ingestelde middenvelder moeten spelen om zijn kwaliteiten aan de bal maximaal tot hun recht te laten komen.

Toch lijkt dit een transfer met bijzonder weinig risico. Tielemans kent de Premier League door en door, heeft ervaring op het hoogste Europese niveau en hoeft zich niet meer aan te passen aan het Engelse voetbal. Dat maakt hem voor United een veel veiligere investering dan een jong talent dat zich nog moet bewijzen.

Eindelijk die bekroning

Voor Tielemans zelf voelt deze overstap bovendien als een bekroning. Bij Aston Villa genoot hij enorm veel respect en groeide hij uit tot een sleutelfiguur, maar Manchester United blijft, ondanks de sportieve terugval van de voorbije jaren, één van de grootste clubs ter wereld. De uitstraling, geschiedenis en wereldwijde aantrekkingskracht zijn nog altijd van een andere orde.

Misschien is het ook wel zijn laatste kans om zo'n iconische stap te zetten. Op zijn 29e zit hij in de absolute topjaren van zijn carrière. Nog enkele seizoenen wachten had die deur wellicht definitief gesloten. Net daarom voelt deze transfer voor beide partijen logisch aan: United krijgt de ervaren leider die het middenveld opnieuw richting de top moet sturen, terwijl Tielemans eindelijk de kans krijgt om zich bij een Europese grootmacht te bewijzen. 

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