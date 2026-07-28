Hoe Standard nog veel meer kan krijgen voor goudhaantje

René Mitongo is niet langer een speler van Standard. Hij trekt naar Turkije en zal zo een diepe krater slaan bij de Rouches. Financieel doen die wel een prima zaak ... en op termijn kan die zaak zelfs nog beter gaan worden.

Het nieuws komt niet uit de lucht vallen. René Mitongo verlaat Standard na negen optredens bij het eerste elftal en iets meer dan 150 speelminuten. De jonge aanvaller (18) trekt naar Trabzonspor, de nummer drie van het Turkse kampioenschap, voor een vergoeding van ongeveer 2,5 miljoen euro plus een doorverkooppercentage.

Waarom Mitongo Standard niet kon doorbreken

Op papier heeft Mitongo veel potentieel: scorend vermogen en een neus voor de goal. In de praktijk raakte hij afgelopen seizoen echter nooit echt ingeburgerd bij de Rouches. De teller blijft steken op weinig minuten en enkele invalbeurten. In januari lag er al een bod van Almería van 3 miljoen euro op tafel, maar Standard bedankte omdat men nog op hem rekende - een optimisme dat uiteindelijk niet werd omgezet in speelgelegenheid.

Een grote factor is de beoordeling van coach Vincent Euvrard. Tijdens trainingen en minuten als invaller overtuigde Mitongo zijn coach niet genoeg om zich definitief te vestigen. Technisch staat hij er, vooral in de afwerking, maar op gebied van collectief spel, positionering en inzicht moet hij nog stappen zetten. Daardoor geraakte hij niet voorbij concurrenten als Timothé Nkada, Dennis Ayensa en Bruny Nsimba.

Waarom Trabzonspor een aantrekkelijke stap is

Naast interesse uit Como - dat een bod van 1,5 miljoen euro bracht en hem eerst bij de Primavera wilde laten starten - koos Mitongo uiteindelijk voor Turkije. Die keuze is logisch als je twee dingen in rekening brengt: meer kans op meteen speeltijd bij het eerste elftal en een trainer die bekendstaat om zijn werk met jonge aanvallers.

De journalist Kerem Semizoglu, hoofdredacteur van Puskasport.tr, wijst vooral op de rol van Fatih Tekke. Tekke is een clublegende bij Trabzonspor, liep zelf de jeugd door en maakte later naam in Rusland met Zenit (waar hij in 2007-08 Europees succes kende). Die achtergrond maakt hem volgens Semizoglu geschikt om jonge spitsen klaar te stomen voor het hogere niveau.



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Wat dat betekent voor Mitongo en Standard

Voor Mitongo is dit een kans om zich op het hoogste niveau in de picture te spelen, met een trainer die zijn positie van dichtbij kent. Voor Standard is het een verstandige verkoop: een mooie som nu en een deel in de toekomst mogelijks.

Samengevat: de transfer naar Trabzonspor is voor Mitongo een nieuwe start en voor Standard een strategische exit. Nu rest afwachten hoe snel hij zich aanpast en of Turkije hem de platform biedt om zijn waarde echt te laten groeien.