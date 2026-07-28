Geloof is groot: Anderlecht komt met groot nieuws voor match tegen Hammarby

RSC Anderlecht wil maar wat graag naar de volgende voorronde in de Europa League. Dan moet het op en over het Zweedse Hammarby geraken donderdag. Dat zal paars-wit alvast doen voor een vol huis, liet de club uit de hoofdstad weten.

RSC Anderlecht heeft er zin in. Donderdag spelen ze tegen Hammarby IF voor de volgende ronde in de Europa League. Dat gaan ze doen voor een vol huis. Dat lieten de hoofdstedelingen weten via de eigen webstek.

"Alle reguliere tickets voor de Europese terugwedstrijd tegen Hammarby IF zijn verkocht. Enkel VIP-tickets zijn nog verkrijgbaar. Mauve+ members kunnen intussen al tickets kopen voor de volgende Europese voorronde en de eerste vier competitiewedstrijden."

RSC Anderlecht strijdt voor vol huis tegen Zweedse Hammarby

"Na het 1-1-gelijkspel in Zweden gaat paars-wit donderdag in eigen huis op zoek naar de kwalificatie tegen Hammarby. Sporting wordt daarbij gesteund door een stampvol Lotto Park, alle reguliere tickets zijn uitverkocht. De opdracht is duidelijk: winnen. Bij een gelijkspel volgen verlengingen en, indien nodig, strafschoppen."

"Let op: Om veiligheidsredenen kunnen alleen supporters die in het verleden al een ticket voor een wedstrijd van RSC Anderlecht hebben gekocht, tickets aankopen voor deze Europese wedstrijd. De vakken W11, W12 en S13 zijn gesloten op politiebevel."





Ticketverkoop voor derde voorronde ook al begonnen

"Bij winst tegen Hammarby IF neemt Sporting het in de UEFA Europa League op tegen PAOK FC of Dynamo Kiev. Bij een uitschakeling wacht in de UEFA Conference League een duel met Raków Częstochowa of Valletta FC."

"In beide scenario’s speelt paars-wit de heenwedstrijd op verplaatsing. De terugwedstrijd vindt plaats op donderdag 13 augustus in het Lotto Park. Mauve+ members kunnen nu al tickets kopen voor deze wedstrijd, net als voor de eerste vier competitiewedstrijden in het Lotto Park. De laatste beschikbare tickets voor de eerste thuiswedstrijd tegen RAAL La Louvière zijn intussen verkrijgbaar in vrije verkoop", aldus RSC Anderlecht in een persbericht op de eigen webstek.