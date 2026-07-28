OFFICIEEL: RSC Anderlecht haalt miljoenen op, maar speelt goalgetter kwijt

Het was al eventjes duidelijk, maar nu is het dus ook officieel. Luis Vazquez verlaat RSC Anderlecht en trekt naar Engeland. Hij heeft daar een meerjarig contract getekend bij Birmingham City.

"Birmingham City bevestigt met genoegen de komst van Luis Vázquez van de Belgische club Anderlecht voor een niet nader genoemd bedrag, onder voorbehoud van de benodigde goedkeuringen", opent Birmingham City een bericht op de eigen webstek.

Volgens onze informatie gaat het over een bedrag van zo'n 3,5 miljoen euro. "De 25-jarige Argentijnse spits heeft een contract voor drie jaar getekend bij St. Andrew's @ Knighthead Park en is de vierde aanwinst van de club tijdens de zomertransferperiode. Hij gaat spelen met rugnummer 32."

Van RSC Anderlecht naar Birmingham City voor meer dan drie miljoen euro

"Als aanvaller die bekendstaat om zijn fysieke kracht, beweeglijkheid en technische vaardigheden, versterkt Vázquez de aanvalsopties van Chris Davies in aanloop naar het seizoen 2026-27. Vázquez begon zijn carrière bij Boca Juniors; hij speelde bijna 100 wedstrijden voor de Argentijnse grootmacht en was direct betrokken bij 23 doelpunten."

Luis Vázquez s'engage définitivement avec le Birmingham City FC. Veel succes met je verdere carrière, Luis. 🟣⚪️ pic.twitter.com/ZLs2yrfsxI — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 28, 2026

"Hij droeg bij aan de landstitel van Boca in de Primera División in 2022, waarna hij de overstap naar Europa maakte en in de zomer van 2023 bij Anderlecht tekende. Tijdens zijn periode in België speelde Vázquez 118 wedstrijden voor Anderlecht en hielp hij de club aan een derde plaats in de Jupiler Pro League in het seizoen 2023-24, wat kwalificatie voor de UEFA Europa League opleverde."





Luis Vazquez maakte indruk bij RSC Anderlecht, maar ...

"Het daaropvolgende seizoen liet hij zich gelden op Europees niveau door vier doelpunten te maken in 10 Europa League-wedstrijden. Vázquez heeft in zijn carrière 233 wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld en kwam twee keer uit voor Argentinië Onder-23."

"De spits werd in de tweede helft van het seizoen 2025-26 verhuurd aan de Spaanse club Getafe, voordat hij nu aan het volgende hoofdstuk van zijn carrière begint in de Championship bij 'Blues'. "We zijn erg blij dat we Luis naar de club hebben gehaald," zei Chris Davies. "Hij biedt een ander profiel binnen onze aanvalsopties en brengt kwaliteiten mee die een extra dimensie aan de selectie toevoegen."

Striker.

25 years old.

233 senior appearances.

Known for his physicality.



Luis Ismael Vázquez 🇦🇷⚡️ pic.twitter.com/7ludXAzMfT — Birmingham City FC (@BCFC) July 28, 2026

"Hij beschikt over de fysieke kracht om zich staande te houden in de Championship, maar ook over uitstekende technische vaardigheden en beweeglijkheid. Hij kan op verschillende manieren scoren en geeft ons een extra optie in de manier waarop we tegenstanders kunnen aanvallen."

"Luis heeft voor iemand van pas 25 jaar al veel wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld, onder meer bij Boca Juniors en Anderlecht; hij heeft ervaring met Europees voetbal en grote wedstrijden. We zijn ervan overtuigd dat zijn kwaliteiten goed passen bij de Championship en onze speelstijl, en we kijken ernaar uit om met hem samen te werken.”