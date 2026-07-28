Miljoenen voor Patro? 'Franse club springt in dans om Club en Gent af te troeven'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Miljoenen voor Patro? 'Franse club springt in dans om Club en Gent af te troeven'
Foto: © photonews
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Elke dag een nieuw verhaal over de jonge Léandro Rousseau? Daar lijkt het wel naar. Na een prima seizoen bij Patro Eisden Maasmechelen heeft hij de ploegen voor het uitkiezen. Daar is nu ook Franse interesse bijgekomen.

De aanvaller van Patro Eisden Maasmechelen is deze zomer al bijzonder gegeerd, zoveel is duidelijk. En als de Limburgers op hem willen cashen, dan zal het vermoedelijk deze zomer moeten gebeuren. Hij heeft namelijk een aflopend contract bij de Limburgers, al zit er nog een optie vervat in de deal.

Hem een contractverlenging aanbieden? Dat lijkt niet waarschijnlijk, zeker niet gezien de snelle en hoge vlucht die de aanvaller gemaakt heeft én aan het maken is. Hij deed ervaring op bij onder meer RAEC Mons en Olympic Charleroi.

Iedereen ligt aan de voeten van Leandro Rousseau

Bij de Henegouwers was hij goed voor heel wat goals en hij zorgde bij Charleroi met 22 goals ook mee voor de promotie naar de Challenger Pro League, waarop Patro Eisden Maasmechelen van hem een prioriteit maakte en hem in huis wist te halen.

Ook in de Challenger Pro League speelde Rousseau een hoofdrol. De spits was in zijn eerste seizoen in het profvoetbal goed voor maar liefst 18 doelpunten en dat heeft hem - zoals we eerder ook al aangaven - de aandacht opgeleverd van heel wat ploegen.

Wat gaat Rousseau doen in het volgende seizoen?

Eerder hadden al Hertha Berlin (2. Bundesliga) en PEC Zwolle (Eredivisie) de voorbije dagen zeer concrete interesse getoond. Een deal lijkt er snel te gaan aankomen, al wil Patro Eisden Maasmechelen zijn speler niet zomaar gaan kwijtspelen. En dus willen ze boter bij de vis.

KAA Gent en Club Brugge hadden afgelopen winter al interesse en zeker de Buffalo's wilden doordrukken voor de aanvaller, die ze ook al tegenkwamen in de Croky Cup en toen ook al indruk maakte. Een eerste bod werd al afgewezen. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op ongeveer één miljoen euro.

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