'50 miljoen euro voor Club Brugge? Bart Verhaeghe stelt veto'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'50 miljoen euro voor Club Brugge? Bart Verhaeghe stelt veto'
Foto: © photonews
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Nicolò Tresoldi blijft op Jan Breydel, ook al legde AS Roma al 35 miljoen euro op tafel en volgen Chelsea en Manchester United mee. Meer zelfs: zelfs bij een ongezien recordbod zal hij absoluut zeker in Brugge blijven. Daarmee zijn de geïnteresseerden meteen meer dan afgeschrikt, gokken we.

Club Brugge zit in de laatste rechte lijn naar het nieuwe seizoen, maar op de transfermarkt beleeft het woelige tijden. De verkoop van Christos Tzolis is helemaal rond, die van Raphael Onyedika bijna. En ook over heel wat andere spelers zijn er de nodige geruchten

Daarbij werd ook Nicolò Tresoldi al meermaals genoemd als mogelijke vertrekker. AS Roma, Manchester United en Chelsea hebben alle drie al geïnformeerd naar de 21-jarige aanvaller. En zeker de Romeinen wilden hem er wel héél graag bij hebben.

AS Roma doet bod van 35 miljoen euro op Nicolò Tresoldi

AS Roma zou al een bod van 35 miljoen euro hebben gedaan, maar dat is door Club Brugge geweigerd. Club en speler hebben een afspraak gemaakt voor nog een jaartje extra op Jan Breydel en daar willen ze hem bij blauw-zwart nu ook aan houden - ondanks een persoonlijk akkoord met de Romeinen.

Dat bedrag ligt tien miljoen euro boven de marktwaarde die Transfermarkt aan Tresoldi geeft, want daar wordt hij op 'amper' 25 miljoen euro ingeschat - al is dat een bedrag waarvan we mogen verwachten dat het snel de hoogte kan inschieten of zal inschieten.

Bart Verhaeghe stelt veto tegen verkoop Tresoldi

Tresoldi heeft nog een contract tot juni 2029, waardoor hij deze zomer niet moet vertrekken. Vorig seizoen was hij een sterkhouder én topschutter met 23 goals en 9 assists. Volgens Het Laatste Nieuws wil Bart Verhaeghe hem onder geen enkel beding laten vertrekken.

Club wil hem sportief behouden en zijn lange contract biedt voldoende ruimte om geïnteresseerde clubs af te houden. Zelfs als er een bod komt van veel meer dan 35 miljoen euro of van boven het transferrecord, dan nog zal Verhaeghe volgens de krant neen zeggen en neen blijven zeggen: "Bart Verhaeghe maakte daarbij duidelijk dat zijn topschutter voor geen geld ter wereld mag vertrekken. Niet voor een recordbedrag, zelfs niet wanneer een geïnteresseerde partij daar nog een schep bovenop doet", klinkt het.

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