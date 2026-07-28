📷 ‘Club Brugge heeft nieuwe baas van de verdediging op het oog’

Club Brugge blijft speuren naar defensieve versterking en heeft zijn oog laten vallen op Han-beom Lee. De 24-jarige Zuid-Koreaanse international van FC Midtjylland staat hoog op het verlanglijstje van blauw-zwart.

Club Brugge zet in op Zuid-Koreaanse international

Club Brugge wil zich deze zomer versterken met Han-beom Lee. De Belgische vicekampioen voert gesprekken om de 24-jarige centrale verdediger los te weken bij FC Midtjylland, waar hij sinds augustus 2023 onder contract staat. Volgens verschillende transferbronnen geldt de Zuid-Koreaan als een van de belangrijkste kandidaten om de defensie te versterken.

De speler zelf zou openstaan voor een overstap naar het Jan Breydelstadion. De onderhandelingen zijn nog volop aan de gang, maar Club Brugge probeert de gesprekken de komende dagen in een stroomversnelling te brengen.

Van FC Seoul naar Europa

Han-beom Lee werd geboren op 17 juni 2001 in Zuid-Korea. De rechtsvoetige centrale verdediger genoot zijn jeugdopleiding bij FC Seoul, waar hij ook doorbrak in het profvoetbal. Dankzij zijn sterke fysieke présence, goede passing en leiderschap groeide hij al snel uit tot een vaste waarde in de K League.

In augustus 2023 zette Lee de stap naar Europa met een transfer naar FC Midtjylland. Daar ontwikkelde hij zich verder in de Deense Superliga en deed hij ook ervaring op in Europese competities. Daarnaast is hij inmiddels 11-voudig Zuid-Koreaans international, wat zijn status op het internationale toneel onderstreept.

Contract, marktwaarde en prestaties

Lee ligt bij FC Midtjylland nog onder contract tot 30 juni 2027, waardoor de Deense club niet verplicht is om mee te werken aan een transfer. Zijn huidige marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt 3 miljoen euro, al zou Midtjylland vermoedelijk een hoger bedrag verlangen gezien zijn leeftijd, internationale ervaring en contractduur.





Tijdens het voorbije seizoen was Lee geregeld een betrouwbare kracht in de defensie van Midtjylland. Hij combineert een stevig duelvermogen met rust aan de bal en kan zowel in een viermans- als driemansdefensie uit de voeten. Die veelzijdigheid maakt hem bijzonder interessant voor Club Brugge, dat op zoek is naar extra kwaliteit én concurrentie achterin.

Past perfect in de transferstrategie

Club Brugge kiest de voorbije jaren steeds vaker voor jonge spelers met internationale ervaring en groeipotentieel. Lee past perfect binnen dat profiel. Op 24-jarige leeftijd heeft hij nog ruime ontwikkelingsmogelijkheden, terwijl hij dankzij zijn interlands voor Zuid-Korea en zijn periode in Denemarken al de nodige maturiteit meebrengt.

Mocht de transfer worden afgerond, dan haalt Club Brugge niet alleen een fysiek sterke verdediger binnen, maar ook een speler die op termijn nog flink in waarde kan stijgen. De komende dagen moeten uitwijzen of blauw-zwart erin slaagt een akkoord te bereiken met FC Midtjylland.