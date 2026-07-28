Rigaux wou Skov Olsen bij Feyenoord, maar andere deal zo goed als rond voor ex-speler Club Brugge

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Rigaux wou Skov Olsen bij Feyenoord, maar andere deal zo goed als rond voor ex-speler Club Brugge
Foto: © photonews
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De naam van Andreas Skov Olsen duikt opnieuw op in De Kuip. En dat is geen toeval. Dévy Rigaux, de nieuwe sportief directeur van Feyenoord, probeert de Deense flankaanvaller naar Rotterdam te halen. De twee kennen elkaar dan ook door en door.

Bjorn Vandenabeele

DONE DEAL: Skov Olsen heeft een nieuwe ploeg

Voormalig Club Brugge-speler Andreas Skov Olsen staat op het punt zijn carrière voort te zetten in Turkije. Volgens Florian Plettenberg, transferspecialist van Sky Sports Duitsland, wordt de Deense flankaanvaller uitgeleend door VfL Wolfsburg aan İstanbul Başakşehir.

Skov Olsen maakte tussen 2022 en 2025 indruk bij Club Brugge, waar hij uitgroeide tot een van de gevaarlijkste aanvallers in de Jupiler Pro League. Zijn sterke prestaties leverden hem begin 2025 een transfer naar Wolfsburg op, maar in Duitsland kon hij zich nooit helemaal doorzetten. Tijdens de tweede helft van vorig seizoen werd hij daarom al uitgeleend aan Rangers FC in Schotland.

Nu volgt dus een nieuw tijdelijk avontuur. Başakşehir zou Skov Olsen voor één seizoen huren, met daarnaast een aankoopoptie van 5 miljoen euro. Als de Turkse club beslist die optie te lichten, neemt ze de Deense international volgend jaar definitief over van Wolfsburg.

De naam van Andreas Skov Olsen duikt opnieuw op in De Kuip. En dat is geen toeval. Dévy Rigaux, de nieuwe sportief directeur van Feyenoord, probeert de Deense flankaanvaller naar Rotterdam te halen. De twee kennen elkaar dan ook door en door.

Rigaux kent Skov Olsen als geen ander. De nieuwe sportief directeur van de Rotterdammers werkte jarenlang bij Club Brugge en speelde een belangrijke rol in het sportieve beleid tijdens de periode waarin de Deense international uitgroeide tot één van de absolute sterkhouders van blauw-zwart.

Nu heeft Rigaux opnieuw gesprekken aangeknoopt om Skov Olsen alsnog naar Feyenoord te halen.

Transfer mislukte twee jaar geleden

Het is niet de eerste keer dat Feyenoord zijn kans waagt. In de zomer van 2024 stond Skov Olsen helemaal bovenaan het verlanglijstje van de Rotterdammers. Feyenoord was bereid diep in de buidel te tasten en bereikte zelfs een akkoord met Club Brugge over een recordtransfer.

Toch kwam de deal uiteindelijk niet rond. Skov Olsen bleef nog een half seizoen in Brugge en maakte in januari 2025 alsnog de overstap naar VfL Wolfsburg. Voor Feyenoord was dat een stevige ontgoocheling, want de Deen gold toen als dé droomaanwinst voor de rechterflank.

Wolfsburg-avontuur verliep moeizaam

In Duitsland kon Skov Olsen zijn Brugse niveau echter niet doortrekken. Zijn periode bij Wolfsburg kende veel ups en downs en hij slaagde er niet in om uit te groeien tot een onbetwiste basisspeler.

Daardoor staat de Deense international opnieuw open voor een nieuwe uitdaging. En dat is precies waarom Rigaux gehaald werd bij Feyenoord.

Rigaux kent zijn kwaliteiten

Voor de nieuwe sportief directeur van Feyenoord hoeft Skov Olsen nauwelijks nog voorgesteld te worden. Rigaux kent niet alleen zijn sportieve kwaliteiten, maar weet ook hoe de Deen werkt en wat hij nodig heeft om te renderen. Die vertrouwensband kan een belangrijke troef zijn in de onderhandelingen.

Bij Feyenoord zoeken ze deze zomer extra kwaliteit op de flanken en Skov Olsen past perfect binnen dat profiel. Bovendien beschikt hij over de ervaring om meteen een meerwaarde te zijn in de Eredivisie én in Europa.

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