Rigaux wou Skov Olsen bij Feyenoord, maar andere deal zo goed als rond voor ex-speler Club Brugge

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De naam van Andreas Skov Olsen duikt opnieuw op in De Kuip. En dat is geen toeval. Dévy Rigaux, de nieuwe sportief directeur van Feyenoord, probeert de Deense flankaanvaller naar Rotterdam te halen. De twee kennen elkaar dan ook door en door.