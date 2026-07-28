Nieuwe storm rond FIFA: Amerikaanse politicus wil Infantino onder ede horen na omstreden banden met Trump

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Nieuwe storm rond FIFA: Amerikaanse politicus wil Infantino onder ede horen na omstreden banden met Trump
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De druk op FIFA-voorzitter Gianni Infantino blijft toenemen. Nadat de wereldvoetbalbond de voorbije weken al zwaar onder vuur lag door de controversiële opheffing van de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun, krijgt Infantino nu ook politieke tegenwind uit de Verenigde Staten.

Volgens The Athletic wil een invloedrijk Amerikaans parlementslid de FIFA-voorzitter onder ede laten getuigen over zijn nauwe banden met president Donald Trump. Het gaat om Jamie Raskin, de hoogste Democratische vertegenwoordiger in de House Judiciary Committee.

Infantino steeds meer onder druk gezet

In een brief aan Infantino vraagt hij niet alleen een persoonlijk verhoor, maar ook inzage in alle contacten tussen FIFA, de regering-Trump en de Trump Organization sinds 2024. Daarnaast wil hij een overzicht van alle geschenken, onderscheidingen, financiële voordelen en publieke optredens die FIFA aan Trump of zijn entourage heeft aangeboden.

De vraag komt niet uit het niets. Infantino zocht de voorbije jaren opvallend vaak de nabijheid van Trump. Zo reikte hij eind 2025 de speciaal gecreëerde FIFA Peace Prize uit aan de Amerikaanse president, verhuisde FIFA kantoorruimte naar Trump Tower in New York en werd ook de loting voor het WK verplaatst naar het door Trump gecontroleerde Kennedy Center in Washington.

De controverse bereikte een hoogtepunt tijdens het WK. Nadat Balogun in de achtste finales een rode kaart had gekregen, belde Trump persoonlijk met Infantino om de zaak opnieuw te laten bekijken. Niet veel later maakte FIFA bekend dat de schorsing werd opgeschort, waardoor Balogun toch tegen België kon spelen. FIFA bleef volhouden dat de beslissing volledig onafhankelijk werd genomen, maar de timing leidde wereldwijd tot scherpe kritiek.

Zaak Balogun blijft hem achtervolgen

Daar bleef het niet bij. UEFA noemde de beslissing "onbegrijpelijk" en stelde dat FIFA "een rode lijn had overschreden". Ook meer dan zeventig Europese parlementsleden riepen op tot een onderzoek naar de politieke neutraliteit van Infantino, terwijl de Noorse voetbalbond een officiële klacht voorbereidt.

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Raskin wil bovendien weten of de nauwe relatie tussen FIFA en de regering-Trump een rol speelde bij andere dossiers. Zo verwijst hij naar het stopzetten van een belangrijk corruptieonderzoek door het Amerikaanse ministerie van Justitie en naar de omstreden ticketprijzen tijdens het WK, waarvoor FIFA al onderzocht wordt door meerdere Amerikaanse staten. Volgens de Democratische politicus lijkt het erop dat FIFA bewust de gunst van Trump probeerde te winnen om beslissingen in haar voordeel te beïnvloeden.

Hoewel Raskin als oppositielid Infantino voorlopig niet kan verplichten om te verschijnen, kan de situatie snel veranderen. Mochten de Democraten na de tussentijdse verkiezingen opnieuw de meerderheid behalen in het Huis van Afgevaardigden, dan krijgt hij de bevoegdheid om dagvaardingen uit te sturen. Dat zou de druk op Infantino en FIFA nog aanzienlijk verhogen.

Voor de FIFA-voorzitter is het opnieuw een pijnlijke episode in een periode waarin zijn bestuur steeds vaker onder een vergrootglas ligt. De combinatie van politieke inmenging, de Balogun-affaire en de kritiek op het WK-organisatiebeleid zorgt ervoor dat de positie van Infantino steeds vaker publiekelijk ter discussie wordt gesteld. Volgens The Athletic lijkt de controverse rond de wereldvoetbalbond dan ook nog lang niet voorbij.

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